JUNIORII ACADEMIEI HAGI, CONVOCAȚI LA LOTURILE NAȚIONALE

Selecţionerul naţionalei de fotbal Under 16 a României, Adrian Boingiu, a convocat şase jucători constănţeni pentru turneul amical pe care România U16 îl va efectua la Moscova (Rusia), în intervalul 18-24 august. Cei şase jucători convocaţi sunt Rareş Murariu, Radu Boboc, Raul Vidrăsan, Robert Neciu, Mihai Ene şi Alexandru Măţan. România U16 va întâlni echipele similare ale Rusiei (19 august), Serbiei (21 august) şi Ciprului (23 august). Reunirea lotului este programată sâmbătă, 16 august. Alţi doi jucători ai Academiei Hagi convocaţi la loturile naţionale sunt Rareş Oană şi Giani Gherghiceanu. Aceştia au fost chemaţi de selecţionerul lotului U15, Gabriel Manolache, pentru un stagiu de pregătire care va avea loc la Buftea, în perioada 21-24 august. Selecţionerul lotului U19, Doru Isac, l-a convocat pe Florin Cioablă pentru acţiunea programată săptămâna viitoare, la 19 şi 20 august. La 19 august este programat un antrenament, iar la 20 august, de la ora 18.00, este planificat un meci de verificare în compania divizionarei secunde FC Voluntari.

6,8 MILIOANE DE EURO PENTRU GARDOŞ

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Steaua București, Valeriu Argăseală, a declarat, ieri, că fundaşul Florin Gardoş a fost transferat la gruparea engleză Southampton, campioana României urmând să primească 6,8 milioane de euro. În urma acestui transfer, Gardoş a devenit al doilea jucător român care va evolua la Southampton, după Dan Petrescu, în perioada 2001-2002. În vârstă de 25 de ani, Gardoş a mai jucat în cariera sa la formațiile pentru Olimpia Satu Mare, Someşul Satu Mare şi Concordia Chiajna. Argăseală a mai afirmat că la meciul cu Pandurii Tg. Jiu, contând pentru etapa a patra a Ligii 1, un oficial al clubului croat Dinamo Zagreb va veni să-l urmărească pe fundaşul stânga Iasmin Latovlevici. De asemenea, Steaua este interesată de transferul atacantului Jeremy Bokila, însă gruparea rusă Terek Groznîi solicită peste două milioane de euro. Fundaşul Florin Gardoş a declarat ieri, după ce a semnat un contract valabil până în 2018 cu gruparea Southampton, că aceasta este una dintre cele mai fericite zile din viaţa sa şi cel mai mare pas din carieră, informează site-ul oficial al clubului englez. Tehnicianul Ronald Koeman s-a declarat încântat de aducerea lui Gardoş la Southampton.

ASTRA GIURGIU RISCĂ DEPUNCTAREA

Clubul Astra Giurgiu riscă depunctarea dacă nu plăteşte către FC Rapid București, până la 3 septembrie, datoria de 150.000 de euro, plus TVA, rezultată din transferul mijlocaşului Alexandru Ioniţă II, a decis Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Totodată, clubul Astra a fost penalizat cu 3.000 de lei. Mijlocaşul Alexandru Ioniţă II a fost transferat la sfârşitul anului trecut de la Rapid la Astra Giurgiu, în schimbul a aproximativ 500.000 de euro. Conform contractului, clubul Astra trebuia să vireze în contul FC Rapid ultima rată din transferul lui Alexandru Ioniţă II, în valoare de 150.000 de euro, până la 30 aprilie. Conducerea clubului din Giurgiu a întârziat şi plata penultimei rate, pe care a achitat-o doar în momentul în care risca depunctarea.

ŢĂLNAR ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU FC BRAŞOV

Tehnicianul Cornel Ţălnar şi-a reziliat, ieri, contractul cu FC Braşov pe cale amiabilă, în funcţia de antrenor principal fiind numit Adrian Szabo, care a activat până acum în cadrul centrului de copii şi juniori al clubului. Ţălnar a avut o întâlnire la sediul grupării cu patronul Ioan Neculaie, acesta din urmă fiind deranjat de rezultatele slabe obţinute de echipă în acest început de campionat. Cornel Ţălnar va pleca de la FC Braşov împreună cu colaboratorii lui, Florentin Petre şi Constantin Niculae. Directorul general al FC Braşov, Constantin Zotta, a declarat joi, după întâlnirea de la sediul clubului, că Ţălnar a contribuit din plin la salvarea de la retrogradare din sezonul precendent. Adrian Szabo, care îi va avea în staff pe secundul Liviu Negoiţă şi antrenorul de portari Andrei Şanta, a condus şedinţa de pregătire desfășurată aseară. Cornel Ţălnar a preluat conducerea tehnică a formaţiei FC Braşov în luna ianuarie, când l-a înlocuit pe antrenorul Ilie Stan.

LUDOGORETS A CÂȘTIGAT SUPERCUPA BULGARIEI

Echipa Ludogorets Razgrad, adversara Stelei în play-off-ul Ligii Campionilor, a câştigat Supercupa Bulgariei, după ce a învins la Burgas, cu scorul de 3-1 (Misidjan 53, Marcelinho 85, Younes Hamza 90+3 / Gamakov 18), formaţia Botev Plovdiv, meci în care ultimul gol al campioanei ţării vecine a fost marcat de noua achiziţie Younes Hamza. La finalul primei reprize, Botev Plovdiv a rămas în zece jucători, după ce Kolev a primit al doilea cartonaş galben, pentru simulare, şi a fost eliminat, în min. 45. Antrenorul Georgi Dermendjiev a folosit următarea echipă pentru Ludogorets: Stoianov - Junior Caicara, A. Aleksandrov (46 Mantula), Moţi, Vasilev - M. Alexandrov, Diakov, Zlatinski, Dani Abalo (46 Misidjan) - Marcelinho, Bezjak (69 Hamza).

NEUER, ROBBEN ŞI CRISTIANO RONALDO, FINALIŞTI PENTRU TITLUL DE CEL MAI BUN JUCĂTOR AL SEZONULUI TRECUT

Germanul Manuel Neuer, olandezul Arjen Robben şi portughezul Cristiano Ronaldo sunt cei trei finalişti pentru titlul de cel mai bun jucător al sezonului 2013-2014 în Europa, a anunţat, ieri, forul european. Pe lista iniţială pentru acest premiu s-au aflat 35 de jucători. Iniţial au fost eliminaţi 25, iar în a doua fază au mai fost eliminaţi Diego Costa, Angel Di Maria, James Rodriguez, Philipp Lahm, Lionel Messi, Thomas Muller şi Luis Suarez. Câştigătorul, care va fi anunţat la 28 august, după ce va fi ales de un juriu format din jurnalişti din 54 de ţări, îi va succede francezului Franck Ribery, ales anul trecut. UEFA va decerna şi premiul pentru cea mai bună jucătoare, finalistele fiind sportiva suedeză Nilla Fischer şi germancele Nadine Kessler şi Martina Muller. În 2013, premiul a fost câştigat de Nadine Angerer (Germania).

SUSPENDAREA LUI SUAREZ, LIMITATĂ LA MECIURILE OFICIALE

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat, ieri, că Luis Suarez, internaţionalul uruguayan al echipei FC Barcelona, rămâne suspendat ca urmare a incidentului de la un meci din cadrul Cupei Mondiale din Brazilia, dar a precizat că sancţiunea a fost limitată la meciurile oficiale. „Comisia TAS a acceptat parţial apelul. Sancţiunile impuse de FIFA în cazul jucătorului au fost confirmate în general. Totuşi, suspendarea de patru luni va fi valabilă doar pentru meciurile oficiale, nu şi pentru alte activităţi legate de fotbal, cum ar fi antrenamentele, activităţile promoţionale şi chestiunile administrative”, a anunţat TAS. FIFA l-a suspendat pe Luis Suarez pentru nouă meciuri şi a dictat o interdicţie de patru luni în cazul uruguayanului, după ce acesta l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini în meciul de la Cupa Mondială din Brazilia. La 10 iulie, Comisia de Apel a FIFA a respins contestaţia federaţiei din Uruguay cu privire la sancţiunea primită de Luis Suarez.

UEFA A RESPINS APELUL LEGIEI VARŞOVIA

Comisia de Apel a UEFA a respins memoriul înaintat de clubul Legia Varşovia în ceea ce priveşte excluderea din Liga Campionilor, după ce a folosit un jucător în stare de suspendare, oficialii campioanei Poloniei anunţând că vor face apel la TAS, informează dailymail.co.uk. Clubul polonez spera ca membrii Comisiei de Apel să decidă reintroducerea grupării în play-off-ul Ligii Campionilor, după ce la meciul retur l-a folosit pe jucătorul Bartosz Bereszynski. Polonezii câştigaseră ambele manşe, 4-1 pe teren propriu şi 2-0 la Glasgow, dar rezultatul stabilit la „masa verde” în meciul retur i-a eliminat în urma aplicării criteriului numărului de goluri marcate în deplasare. Coproprietarul Dariusz Mioduski a anunţat, pe contul său de Twitter, că Legia va ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Oficialii clubului polonez şi-au clădit apărarea pe faptul că, în momentul în care Bereszynski a fost introdus pe teren, soarta calificării era deja decisă. În urma eliminării celor de la Legia, Celtic va juca împotriva slovenilor de la Maribor în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce polonezii vor întâlni pe FK Aktobe, în ultimul tur preliminar al UEFA Europa League.

BORUSSIA DORTMUND, ÎNVINGĂTOARE ÎN SUPERCUPA GERMANIEI

Echipa Borussia Dortmund a câştigat Supercupa Germaniei, după ce a învins miercuri seară, cu scorul de 2-0, formaţia Bayern Munchen. Golurile au fost marcate de Mkhitarian (min. 23) şi Aubameyang (min. 62). Borussia Dortmund s-a impus şi anul trecut în Supercupa Germaniei, când a învins tot pe Bayern Munchen.

VAN BUYTEN ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Internaţionalul belgian Daniel Van Buyten, care era dorit de mai multe cluburi, a anunţat că a decis să se retragă din activitatea de fotbalist. În vârstă de 36 de ani, Van Buyten a jucat ultima dată la Bayern Munchen, contractul cu această grupare expirându-i în luna iunie. El era dorit de cluburi din Franţa şi din Germania, dar şi de campioana Belgiei, Anderlecht Bruxelles, care i-a oferit un contract pe un an cu un salariu de un milion de euro. „Atunci când mă implic într-un proiect, mă dedic total. Corpul meu îmi spune că nu pot face asta. Nu vreau să înşel aşteptările celor de la un club ca Anderlecht”, a precizat Van Buyten, care a evoluat de-a lungul carierei sale pentru echipele Charleroi, Standard Liege, Olympique Marseille, Manchester City, SV Hamburg şi Bayern Munchen. Selecţionat de 83 de ori în naţionala Belgiei, Van Buyten a participat la ediţiile din 2002 şi din 2014 ale Cupei Mondiale.

ARSENAL A ANUNŢAT CU 173.945 DE SPECTATORI MAI MULT DECÂT POLIŢIA METROPOLITANĂ

Arsenal Londra a anunţat, pentru sezonul trecut al Premier League, cu 6.550 de spectatori mai mult la fiecare meci de Premier League decât Poliţia Metropolitană, deoarece clubul prezenta numărul de bilete vândute şi nu câte persoane erau pe stadionul „Emirates“, informează „The Telegraph“. Astfel, la meciurile din Premier League, Arsenal a anunţat, în medie, cu 6.550 mai mulţi spectatori faţă de cei care asistau efectiv. Poliţia Metropolitană a anunţat că la meciurile de pe teren propriu ale echipei au asistat, în medie, 53.788 de spectatori, ceea ce reprezintă 89,1 la sută din capacitatea arenei de 60.338 de locuri. La rândul lor, „tunarii” au anunţat un grad de ocupare la meciurile de pe teren propriu de 99,1%. Un caz asemănător s-a înregistrat şi la meciurile echipei Manchester United de pe „Old Trafford“. La un meci, diferenţa între numărul de bilete vândute şi spectatorii prezenţi a fost mai mare de 25.000. Potrivit Premier League, gradul de ocupare la meciurile din sezonul trecut al primei ligi engleze a fost de 95,9%. În sezonul 2011-2012, gradul de ocupare al stadioanelor a fost de 92,6%, însă un specialist britanic, Esteve Calzada, a anunţat că acesta a fost de doar 88,6%. Suporterii englezi au protestat, ieri, la Londra, faţă de preţul ridicat al biletelor la meciurile din Premier League. Un conducător al Federaţiei Germane de Fotbal a declarat că, în cazul în care cel puţin preţul unui cârnat la meciurile din Bundesliga creştea, atunci ar fi ieşit un scandal foarte mare.

SAN LORENZO S-A IMPUS ÎN COPA LIBERTADORES

Echipa argentiniană San Lorenzo a câştigat Copa Libertadores, după ce a învins la Buenos Aitres, cu scorul de 1-0 (Nestor Ortigoza 36-pen.), formaţia paraguayană Nacional Asuncion, în manşa retur a finalei. În partida tur, de la Asuncion, scorul a fost egal, 1-1. San Lorenzo, club fondat de un preot, a câştigat în premieră acest trofeu. Însă antrenorul Edgardo Bauza este la al doilea trofeu, după ce a înregistrat aceeaşi performanţă cu Liga de Quito (Ecuador), în 2008. El a devenit astfel primul tehnician care cucereşte Copa Libertadores cu două echipe din ţări diferite. Vicepreşedintele grupării argentiniene, Marcelo Tinelli, a anunţat că jucătorii vor merge, săptămâna viitoare, la Vatican, pentru a-i prezenta trofeul Papei Francisc, suporter din tinereţe al acestei formaţii. Suveranul Pontif a făcut o referire la finală, miercuri, chiar înainte de a pleca în Coreea de Sud: „Astăzi este o zi specială”. San Lorenzo se alătură altor şapte grupări argentiniene care au câştigat Copa Libertadores. Ele totalizează acum 23 de succese în această competiţie. Noua campioană va participa la Campionatul Mondial al cluburilor, care va avea loc în decembrie, în Maroc. Din partea Europei va fi prezentă la acest turneu formaţia Real Madrid, deţinătoarea Ligii Campionilor.

MICHEL BASTOS VA JUCA ÎN BRAZILIA

Fostul internaţional brazilian Michel Bastos a semnat un contract cu gruparea Sao Paulo, a anunţat sextupla campioană a Braziliei, el urmând să fie coechipier cu mijlocaşul Kaka. În vârstă de 31 de ani, Bastos a fost împrumutat sezonul trecut de formaţia Al-Ain (Emiratele Arabe Unite) la AS Roma. În Europa, el a mai evoluat la Feyenoord Rotterdam, Schalke 04 Gelsenkirchen, OSC Lille şi Olympique Lyon. Bastos a făcut parte din lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din Africa de Sud, însă de atunci nu a mai fost selecţionat.

ABIDAL A RENUNŢAT ȘI EL LA NAŢIONALA FRANŢEI

Fundaşul francez Eric Abidal a anunţat că nu va mai juca în echipa naţională, el declarând că este „foarte supărat” după ce nu a fost convocat de către selecţionerul Didier Deschamps în lotul pentru Cupa Mondială din Brazilia. „S-a terminat. Nu am organizat nicio conferinţă de presă şi nu am spus nimic. Astăzi o spun pentru prima dată. Dar sunt mai mult decât sigur că nu voi mai juca pentru reprezentativa Franţei”, a declarat Abidal la postul de radio catalan, Rac1. Neconvocarea pentru Cupa Mondială din Franţa a reprezentat o adevărată lovitură pentru el. „Antrenorul Didier Deschamps m-a sunat şi mi-a spus că nu sunt pe listă. Am fost foarte supărat”, a completat Abidal. Deschamps l-a convocat pe Abidal la echipa Franţei la doar un an după ce a fost supus unui transplant de ficat, însă a decis să nu-l oprească în lot. La echipa naţională, Abidal a evoluat de 67 de ori. El a jucat în 26 de meciuri în sezonul trecut la AS Monaco, însă în a doua parte a campionatului şi-a pierdut locul de titular în faţa tunisianului Aymen Abdennour. În vară, Abidal a semnat un contract pe doi ani cu Olympiacos Pireu. În această săptămână, Samir Nasri şi Franck Ribery au anunţat și ei că se retrag din prima reprezentativă a Franței. Ribery a ratat Cupa Mondială din Brazilia din cauza unei accidentări.