LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Ediţia din acest a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal va începe săptămâna viitoare, până atunci delegaţii echipelor participante fiind aşteptaţi să prezinte Comisiei de Organizare a Competiţiei tabelul cu lotul de jucători, pentru validare. Cele 22 de formaţii participante vor juca fiecare cu fiecare, după disputarea celor 21 de etape urmând să aflăm numele campioanei. Iată şi programul jocurilor din prima etapă - joi, 8 mai: Poliţia - FC Constanţa, Portul - Olimpia Apă Canal, FC Municipal - FC Amicii, Săgeata Stejaru - Voinţa, Perla Murfatlar - Ideal Cernavodă, Tomis Socep - Liga Ofiţerilor; vineri, 9 mai: CFR - IMN Meconst, Medgidia - Victoria Cumpăna, Dinamo - Ovidiu, CSCT Team Agigea - Axiopolis Cernavodă, SNC - Poarta Albă.

LIGA 1 LA FOTBAL, ETAPA A 30-A

Programul partidelor din etapa a 30-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: Săgeata Năvodari - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 18.30, Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu (ora 19.30, Dolce Sport 1), CFR Cluj - Concordia Chiajna (ora 21.00, Digi Sport 1); sâmbătă: FC Vaslui - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, Digi Sport 1), ACS Poli Timişoara - Petrolul Ploieşti (ora 19.30, Dolce Sport 1), FC Braşov - Dinamo Bucureşti (ora 21.30, Digi Sport 1); duminică: FC Botoşani - Oţelul Galaţi (ora 17.00, Digi Sport 1), FC Viitorul - U. Cluj (ora 19.30, Digi Sport 1); luni: Steaua Bucureşti - Corona Braşov (ora 20.30, Digi Sport 1).

DOAR DOI ANTRENORI AU REZISTAT ÎN FUNCŢIE ÎN LIGA 1

Doi antrenori, Laurenţiu Reghecampf (Steaua) şi Cristian Dulca (Gaz Metan Mediaş), au rezistat în funcţie de la începutul sezonului până în etapa a 29-a, celelalte 16 echipe schimbându-şi tehnicienii, ceea ce reprezintă un record în istoria Ligii 1, a anunţat, marţi, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. În aceeaşi etapă a avut loc şi debutul antrenorului Costinel Botez la FC Vaslui ca antrenor în Liga 1. Formaţia Gaz Metan Mediaş a învins pentru prima oară, în Liga 1, pe Ceahlăul la Piatra Neamţ, iar FC Viitorul a reuşit cea mai categorică victorie a sa de când se află în primul eşalon, 4-0 cu echipa Corona Braşov. De asemenea, în meciul cu Concordia Chiajna, Dinamo a obţinut cea de-a 1.100-a victorie din istoria sa în primul eşalon. Fundaşul portughez Ricardo Cadu, fotbalistul străin cu cele mai multe partide din istoria Ligii 1, l-a egalat pe Marius Bretan, cel ce deţinea recordul celor mai multe partide pentru CFR Cluj în primul eşalon, 199. În etapa a 29-a au debutat trei jucători: Horia Crişan (Dinamo Bucureşti), Alin Manea (Corona Braşov) şi Milos Zivkovic (FC Botoşani). Arbitrul Alexandru Tudor a condus pentru a 300-a oară un meci în Liga 1, fiind primul arbitru care atinge acest număr de partide. Din aprilie 2013, când l-a depăşit pe Sorin Corpodean, Tudor devenise recordmanul numărului de partide conduse în Liga 1. În prezent topul 5 all-time este următorul: 1. Alexandru Tudor - 300 meciuri, 2. Cristian Balaj - 277, 3. Sorin Corpodean - 268, 4. Nicolae Rainea - 267, 5. Adrian Porumboiu - 239.

GICĂ POPESCU ŞI-A RETRAS CEREREA DE SCHIMBARE A REGIMULUI DE DETENŢIE

Gheorghe Popescu - condamnat la o pedeapsă de trei ani, o lună şi zece zile în Dosarul Transferurilor de jucători - şi-a retras cererea de schimbare a regimului de detenţie din cel închis într-unul mai blând, pe care o înaintase la Judecătoria Sectorului 5. Potrivit oficialilor judecătoriei, instanţa a luat act, marţi, de retragerea cererii. Cererea de schimbare a regimului de executare a pedepsei a fost înregistrată în 8 aprilie. Şi Gigi Neţoiu, condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor şi încarcerat la Penitenciarul Craiova, a cerut instanţei schimbarea regimului de detenţie din închis în semideschis. Judecătoria Craiova ar putea să ia o decizie în acest sens la 8 mai. În 4 martie, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe Gigi Neţoiu la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare.

PSG ŞI MANCHESTER CITY RISCĂ SANCŢIUNI

Paris Saint-Germain şi Manchester City se numără printre cluburile care au încălcat regulamentul de fair-play financiar şi care riscă sancţiuni din partea UEFA, ce le-ar putea afecta participarea în Cupele Europene, informează BBC. Sursa citată precizează că mai puţin de 20 de grupări s-ar afla în această situaţie. Sancţiunile UEFA ar putea merge de la un avertisment până la amendă şi chiar interzicerea unor jucători de a evolua în Cupele Europene. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat că nu sunt de aşteptat sancţiuni de genul excluderii echipelor din Cupele Europene, însă pot fi alte pedepse aspre. Forul de la Nyon a pus în premieră în aplicare acest regulament pentru sezoanele 2011-2012 şi 2012-2013. Astfel, bilanţul contabil al grupărilor în cei doi ani nu trebuie să înregisteze pierderi totale mai mari de 45 de milioane de euro, iar acestea să fie acoperite de proprietarii cluburilor. Dacă acţionarii nu pot acoperi pierderile, ele nu trebuie să depăşească 5 milioane de euro/sezon. Manchester City a acumulat pierderi totale de 149 de milioane de lire sterline (circa 181 de milioane de euro), din care 97 de milioane de lire sterine (118 milioane de euro) în 2012 şi 51,5 milioane de lire sterline (63 milioane de euro) în 2013. PSG este clubul cel mai vizat, după ce pierderile acestuia au fost şterse cu un uriaş contract de sponsorizare încheiat cu Qatar Tourist Authority, înţelegere de aproximativ 200 de milioane de euro, potrivit „Le Parisien“, ce ar fi fost antedatată. Platini a declarat că nu este sigur că această metodă inventivă respectă regulamentul. Bloomberg scrie că şi Juventus este în culpă, după ce a acumulat pierderi de aproape 65 de milioane de euro. Secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, a declarat că regulamentul de fair-play financiar a produs efecte pozitive, grupările achitând salariile şi taxele cu o regularitate mai mare. Totodată, pierderile cluburilor au scăzut cu 35 de procente, la 1,1 miliarde de euro în 2012, faţă de 1,7 miliarde în anul precedent, potrivit statisticilor federaţiei europene. „Scopul nostru este mai degrabă să aducem cluburile pe calea cea dreaptă decât să le pedepsim”, a spus Infantino.

ARBITRII PARTIDELOR DE JOI, DIN SEMIFINALELE UEL

UEFA a anunţat arbitrii partidelor care se vor disputa joi seară, de la ora 22.05, în manşa secundă a semifinalelor UEFA Europa League. Sârbul Milorad Mazic va conduce întâlnirea FC Valencia - FC Sevilla (în tur: 0-2), iar englezul Mark Clattenburg va arbitra disputa Juventus Torino - Benfica Lisabona (în tur: 1-2).

JUVENTUS, LA UN PUNCT DE TITLU

Juventus Torino şi-a adjudecat, practic, titlul de campioană a Italiei în urma victoriei de luni seară, scor 3-1 (Tevez 35, Marchisio 57, Llorente 76 / Zaza 9), din deplasare, cu Sassuolo, în ultimul meci al etapei a 35-a. Juventus are 93 de puncte în clasament, fiind urmată de AS Roma 85p şi de Napoli 69p. Torinezii mai au de jucat acasă cu Atalanta şi Cagliari şi în deplasare cu AS Roma, echipă pe care au învins-o în tur cu 3-0.

REAL MADRID OFERĂ 85 DE MILIOANE DE EURO PENTRU LUIS SUAREZ

Clubul Real Madrid pregăteşte o ofertă de 70 de milioane de lire sterline (circa 85 de milioane de euro) pentru transferul atacantului uruguayan al echipei FC Liverpool, Luis Suarez, informează contidianul englez „The Sun“. Cu această sumă, Real ar urma să achite clauza de reziliere a fotbalistului. Potrivit sursei citate, preşedintele madrilen, Florentino Perez, doreşte să finalizeze această tranzacţie până la începerea Campionatului Mondial din Brazilia. Luis Suarez a fost desemnat jucătorul anului în Anglia şi conduce, alături de Cristiano Ronaldo (Real Madrid), în clasamentul golgheterilor din Europa, cel după care se acordă „Gheata de Aur”.

JANUZAJ VA FACE PARTE DIN LOTUL LĂRGIT AL BELGIEI PENTRU CM

Atacantul echipei Manchester United, Adnan Januzaj, care a anunţat recent că va juca pentru echipa naţională a Belgiei, va face parte din lotul lărgit pentru turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, a anunţat selecţionerul Marc Wilmots. „Januzaj va face parte dintre cei 26 sau 27 de jucători pe care îi voi convoca în lotul lărgit. El va trebui să-şi câştige locul în lotul de 23 de jucători, la fel ca şi ceilalţi fotbalişti. Januzaj este un jucător versatil. La echipa de juniori a lui Manchester United a jucat şi vârf împins, iar în absenţa lui Christian Benteke, poate fi o soluţie”, a declarat Wilmots. Adnan Januzaj, în vârstă de 19 ani, putea evolua pentru mai multe naţionale, Albania, Turcia, Serbia, Kosovo sau Anglia, dar săptămâna trecută a anunţat că va juca pentru Belgia. Jucătorul echipei Manchester United, la care evoluează din 2011, s-a născut la Bruxelles. El şi-a început cariera la FC Brussels, iar apoi a evoluat la Anderlecht.

BARCELONA ŞI-A LUAT „ADIO“ DE LA TITO VILANOVA

Clubul FC Barcelona şi lumea sportului spaniol şi mondial au adus, luni seară, un ultim omagiu fostului antrenor al echipei catalane, Tito Vilanova, decedat la sfârşitul săptămânii trecute, la vârsta de 45 de ani. La ora locală 20.00, în timp ce clopotele băteau, soţia lui Vilanova, Montse Chaure, împreună cu fiicele lor, Carlota şi Adria, au intrat în biserică cu urna conţinând cenuşa fostului antrenor, incinerat sâmbătă, în oraşul natal. „Nu te vom uita niciodată. Vei rămâne mereu în inimile noastre”, a declarat preşedintele grupării catalane, Josep Maria Bartomeu, la ceremonia religioasă care a avut loc la catedrala din Barcelona. Au participat peste 1.500 de oameni, între care tot lotul echipei FC Barcelona, persoane de la alte secţii ale clubului spaniol, reprezentanţi ai fotbalului spaniol şi european. Această ceremonie a încheiat cele trei zile de doliu în onoarea lui Tito Vilanova, care a încetat din viaţă vinerea trecută, după o luptă de doi ani şi jumătate cu cancerul. În weekend-ul trecut, s-au ţinut momente de reculegere în memoria sa la meciurile din Spania, dar şi pe stadionul echipei Bayern München, antrenată de prietenul şi fostul colaborator al lui Vilanova, Josep Guardiola.

LIGA SPANIOLĂ NU A CONSTATAT NEREGULI ÎN TRANSFERUL LUI NEYMAR

Comisia Economică de Control din cadrul Ligii de Fotbal din Spania a ajuns la concluzia că nu există nereguli în ceea ce priveşte transferul brazilianului Neymar de la Santos la FC Barcelona, în 2013. Pe site-ul oficial, FC Barcelona a prezentat şi un extras din decizia comisiei: „Ca urmare a analizării apelului făcut la LFP de FC Barcelona (...) nu s-a descoperit nicio dovadă a vreunei nereguli comise de club, ce ar fi însemnat încălcarea regulamentelor LFP. Drept urmare, nu se va mai acţiona în niciun fel în acest caz”. Comisia ceruse clubului catalan să prezinte o serie de documente în februarie şi şi-a anunţat concluzia după ce a analizat actele respective. Neymar a semnat pentru cinci sezoane cu FC Barcelona în mai 2013. La 23 ianuarie 2014, Sandro Rosell a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, după ce justiţia spaniolă a acceptat o plângere împotriva oficialului catalan cu privire la transferul lui Neymar şi începerea procedurilor pentru clarificarea condiţiilor financiare ale achiziţionării brazilianului. Înlocuitorul lui Rosell, Josep Maria Bartomeu, a anunţat apoi că Neymar a fost achiziţionat pentru 57,1 milioane de euro. Clubul a cifrat la 86,2 milioane de euro cheltuielile legate de venirea lui Neymar în 2013 şi altele efectuate cu ocazia operaţiunii.