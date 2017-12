LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - sâmbătă, etapa a 14-a, ora 11.00: UTA - CSM Rm. Vâlcea, CS Mioveni - FC Bihor, Gloria Bistriţa - FC Olt, Metalul Reşiţa - CS U. Craiova; ora 15.00: ASA Tg. Mureş - Olimpia Satu Mare (în direct la TVR 3); ora 17.00: FC U. Craiova - Minerul Motru. Clasament: 1. CS U. Craiova 25p, 2. CSM Rm. Vâlcea 24p, 3. Gloria Bistriţa 23p, 4. CS Metalul Reşiţa 20p, 5. ASA Tg. Mureş 19p (golaveraj: 10-6), 5. U. Craiova 19p (10-7).

18 ECHIPE CALIFICATE ÎN 16-IMILE UEL

Optsprezece echipe au obţinut până în prezent calificarea în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, zece dintre calificate fiind decise în urma partidelor disputate joi seară. Formaţiile calificate joi sunt Eintracht Frankfurt (Grupa F), Genk (Grupa G), FC Sevilla (Grupa H), Olympique Lyon şi Betis Sevilla (ambele Grupa I), Trabzonspor şi Lazio Roma (ambele Grupa J), Anji Mahacikala (Grupa K), PAOK Salonic şi AZ Alkmaar (ambele Grupa L). Anterior, au obţinut calificarea echipele Valencia (Grupa A), Ludogoreţ Razgrad (Grupa B), FC Salzburg şi Esbjerg (ambele Grupa C), Rubin Kazan (Grupa D), Fiorentina şi Dnepr Dnepropetrovsk (ambele Grupa E) şi Tottenham Hotspur (Grupa K). În 16-imile de finală ale UEL vor evolua primele două clasate din fiecare grupă şi echipele care vor termina pe locul 3 în grupele Ligii Campionilor.

LA 40 DE ANI, GIGGS MAI VREA SĂ CÂŞTIGE TROFEE

Fotbalistul echipei Manchester United, Ryan Giggs, care a împlinit, vineri, 40 de ani, a declarat că nu şi-a pierdut dorinţa de a avea prestaţii bune în fiecare meci şi de a câştiga trofee şi că trebuie să se concentreze pentru acest lucru, informează bbc.co.uk. „Sunt norocos pentru că sunt la aceeaşi echipă de la începutul carierei, am alături jucători buni şi un antrenor bun. Uneori poate fi greu, dar încă mă bucur să joc. Voi continua să joc atât timp cât voi simţi asta. Încă vreau să am prestaţii bune în fiecare meci, să câştig trofee şi trebuie să mă concentrez pentru acest lucru”, a spus Giggs, care a precizat că, dacă ar fi ales să evolueze de-a lungul carierei pentru mai multe grupări, până acum s-ar fi retras din activitate. „Nu ştiu ce cred jucătorii tineri despre mine. Când aveam 17-18 ani, mă gândeam că vârsta de 31 de ani este foarte înaintată. Iată că acum am 40 de ani!”, a mai afirmat Giggs, care joacă la Manchester United din 1987, de când era junior, a câştigat de 13 ori campionatul Angliei, de patru ori Cupa Angliei, de patru ori Cupa Ligii Angliei, de două ori Liga Campionilor, o dată Supercupa Europei, o dată Cupa Intercontinentală şi o dată Campionatul Mondial al Cluburilor, precum şi de nouă ori Supercupa Angliei. Potrivit uefa.com, Ryan Giggs s-a alăturat, vineri, unui grup select de jucători din Europa care au împlinit 40 de ani şi încă sunt în activitate: Tibor Dombi (Debreceni VSC), Óli Johannesen (TB Tvøroyri), Stanislav Kitto (JK Trans Narva), Oséias (FC Jeunesse Canach), Kevin Phillips (Crystal Palace FC), Tero Taipale (KuPS Kuopio) şi Javier Zanetti (FC Internazionale Milano). Giggs a sărbătorit, vineri, împlinirea a 40 de ani, alături de coechipierii săi şi de antrenorul David Moyes, care a salutat longevitatea jucătorului care a evoluat întreaga carieră la campioana Angliei. „Jucătorii i-au făcut una sau două surprize, între care şi un cronometru. Ei vor ca el să fie antrenor. Ryan este un jucător respectat de toată lumea şi un exemplu pentru toţi tinerii jucători”, a declarat Moyes.

CRISTIANO RONALDO ESTE REFĂCUT

Tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat că portughezul Cristiano Ronaldo este refăcut după accidentarea la coapsă pe care a suferit-o săptămâna trecută, dar nu va evolua în meciul de sâmbătă cu Valladolid, din precauţie. „Cristiano Ronaldo este refăcut total. I s-a făcut o ecografie şi totul este în regulă, dar Cristiano nu s-a antrenat prea mult, astfel că nu vom risca”, a spus Ancelotti. Cristiano Ronaldo a suferit o leziune la partea posterioară a coapsei stângi, la sfârşitul săptămânii trecute, în timpul partidei câştigate în deplasare, în faţa echipei Almeria, scor 5-0.

SWANSEA ARE PROBLEME ÎN ATAC

Atacantul echipei Swansea, Wilfried Bony, s-a accidentat în meciul cu Valencia, pierdut, joi seară, în UEFA Europa League, scor 0-1, şi va fi indisponibil mai multe săptămâni, a anunţat clubul englez. Bony a resimţit la partida de joi o puternică durere la ischiogambieri, la piciorul stâng, şi a fost înlocuit în prima repriză. Din lotul echipei Swansea este accidentat şi Michu, care are probleme la gleznă.

MITROGLOU VA FI INDISPONIBIL CEL PUŢIN O LUNĂ

Fotbalistul echipei Olympiacos Pireu, Kostas Mitroglou, s-a accidentat, miercuri, în timpul meciului cu Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor, şi va fi indisponibil cel puţin o lună, a anunţat clubul grec. Mitroglou urmează să fie supus unei artroscopii. El va rata ultimul meci din grupele Ligii Campionilor şi cinci partide din campionatul Greciei. Formaţia franceză Paris Saint-Germain s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în urma victoriei de miercuri seară, scor 2-1, de pe teren propriu, din meciul cu echipa greacă Olympiacos Pireu, din etapa a 5-a a Ligii Campionilor.

BAYERN L-A PIERDUT PE LAHM PENTRU URMĂTOARELE DOUĂ MECIURI

Căpitanul echipei Bayern München, Philipp Lahm, accidentat la ischiogambieri şi înlocuit, după o jumătate de oră, în jocul de miercuri cu ŢSKA Moscova, va lipsi la următoarele două meciuri ale campioanei Germaniei şi a Europei. Lahm va rata meciul de campionat de sâmbătă cu Eintracht Braunschweig şi partida de miercuri cu Augsburg, din turul 3 al Cupei Germaniei. Este prima absenţă a lui Lahm în Bundesliga după sosirea, în vară, a antrenorului spaniol Pep Guardiola. Bavarezii au stabilit un record de 39 de jocuri consecutive fără înfrângere în Bundesliga, serie începută în sezonul trecut. Bayern speră că Lahm va reveni la partida cu Werder Bremen, din 7 decembrie.

REAL MADRID ÎI PREGĂTEŞTE PLECAREA LUI SERGIO RAMOS

Florentino Perez, preşedintele clubului Real Madrid, s-a supărat teribil pentru cartonaşul roşu primit de Sergio Ramos în meciul din Liga Campionilor cu Galatasaray Istanbul, relatează presa spaniolă. În partida cu turcii, „galacticul” a primit cel de-al 17-lea cartonaş roşu, un record negativ în istoria Realului, ceea ce l-a adăugat instantaneu pe lista de transferuri, în ciuda istoriei sale bogate pe „Santiago Bernabeu“. Preţul fixat de Perez pentru Ramos este unul enorm, 65 de milioane de euro, însă echitabil pentru una dintre piesele de rezistenţă ale Realului. În anunţul făcut de clubul madrilen, jucătorul poate pleca oriunde este dorit, chiar şi la eterna rivală din campionat, FC Barcelona. Conform cotidianului „As“, singura echipă dispusă a plăti acest preţ pentru Ramos este Manchester City. Manuel Pellegrini, actualul tehnician al englezilor, nu a uitat colabarea cu spaniolul din perioada sa la Real şi este pregătit să-l transfere din această iarnă, dacă nu, cel mai târziu în vara anului viitor. Din aceste motive, Carlo Ancelotti s-ar putea să-l ţină pe banca de rezerve pe Ramos, trimiţându-i în teren pe Varane şi Pepe în centrul defensivei madrilene. Sergio Ramos a venit la Real Madrid de la Sevilla, în anul 2005, iar până în prezent a jucat 267 de partide, fiind folosit atât ca mijlocaş defensiv, cât şi ca fundaş central şi lateral şi marcând 37 de goluri.

GALLIANI VA DEMISIONA DE LA AC MILAN

Vicepreşedintele AC Milan, Adriano Galliani, a anunţat că va demisiona, reputaţia sa fiind grav afectată pe fondul crizei din cadrul clubului italian. „Cu sau fără compensaţii, voi demisiona peste câteva zile, probabil după meciul AC Milan - Ajax Amsterdam (n.r. - din 11 decembrie, ultima partidă a milanezilor în faza grupelor Ligii Campionilor)”, a declarat Galliani pentru agenţia Ansa. El a explicat că reputaţia sa a fost grav afectată în urma declaraţiilor făcute de Barbara Berlusconi. Fiica patronului Silvio Berlusconi, care face parte şi din conducerea lui AC Milan, s-a arătat nemulţumită de activitatea lui Galliani din ultimii doi ani. După 13 etape din Serie A, AC Milan ocupă locul 13 în clasament, la 20 de puncte de liderul Juventus Torino.

DUNGA AR PUTEA DEVENI SELECŢIONERUL UNGARIEI

Carlos Caetano Bledorn, zis Dunga, fostul selecţioner al Braziliei la Campionatul Mondial din 2010, se află în negocieri cu federaţia ungară de fotbal pentru postul de selecţioner. Conform ziarului „Nepszabadsag“, negocierile dintre Dunga, fostul căpitan al campioanei mondiale din 1994, şi federaţia maghiară se află în fază incipentă, privind condiţiile financiare şi tipul de contract dintre cele două părţi. Fostul selecţioner, Sandor Egervari, şi-a prezentat demisia după eşecul usturător contra Olandei, scor 1-8, din preliminariile CM 2014. De atunci, presa locală i-a menţionat printre posibilii succesori pe suedezul Sven-Goran Eriksson şi pe germanul Jupp Heynckes. Ungaria nu s-a mai calificat la Mondiale din 1986 şi ocupă locul 44 în clasamentul FIFA. Dunga este fără echipă din octombrie, când a fost demis de Internacional Porto Alegre, în urma a patru eşecuri consecutive în campionat.

VALDERRAMA CANDIDEAZĂ PENTRU O FUNCŢIE DE SENATOR ÎN COLUMBIA

Carlos Valderrama, fosta legendă a fotbalului columbian, a anunţat că va candida la funcţia de senator din partea partidului preşedintelui Juan Manuel Santos la alegerile din martie 2014. La anunţul candidaturii lui Valderrama a fost prezent şi şeful statului, Juan Manuel Santos, 52 de ani, care va încerca în mai să obţină un nou mandat de patru ani. „După ce am jucat atâtea meciuri pentru selecţionata Columbiei, voi juca în cea mai bună parte a vieţii mele”, a declarat Valderrama. Fostul mijlocaş a fost căpitan al naţionalei Columbiei la turneele finale ale CM de fotbal din Italia, din 1990, la CM din SUA, din 1994, şi la CM din Franţa, din 1998. Adulat în Columbia, unde a înfiinţat şcoli de fotbal pentru tineri, Valderrama participă regulat şi la campanii de caritate. În septembrie, el şi-a vopsit părul în culoarea roz pentru o campanie de luptă împotriva cancerului la sân.

SCANDALUL MECIURILOR TRUCATE DIN AUSTRIA IA AMPLOARE

Douăzeci de actuali şi foşti fotbalişti au fost audiaţi de Poliţia austriacă, în cadrul unei anchete privind mai multe meciuri trucate din ligile din Austria. Autorităţile suspectează că 17 până la 19 meciuri de fotbal au fost manipulate în perioada 2004-2013. Jucătorii audiaţi de Poliţie evoluează sau au evoluat pentru echipe din diverse eşaloane, de la nivel regional până la prima ligă. Poliţia federală, care este autorizată să facă anchete în cazul unor suspiciuni de meciuri manipulate, se ocupă acum de acest dosar. Poliţiştii au făcut şi mai multe percheziţii în patru regiuni ale Austriei. Printre cei 20 se numără şi trei fotbalişti de la clubul Grodig, de la care a pornit scandalul, în urmă cu două săptămâni. La originea scandalului se află fostul component al echipei Grodig, Dominique Taboga. El a depus plângere pe 12 noiembrie, susţinând că a fost victima unui şantaj al mafiei pariurilor sportive. După două zile, Grodig a renunţat la serviciile jucătorului.

KAYAL VA FI INDISPONIBIL ŞAPTE SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul echipei Celtic Glasgow, Beram Kayal, va fi indisponibil şase-şapte săptămâni, după ce a suferit o fractură la un deget de la picior, a anunţat managerul grupării scoţiene, Neil Lennon. „Beram Kayal are un deget rupt la picior şi va lipsi şase sau şapte săptămâni”, a declarat Lennon. Internaţionalul israelian s-a accidentat în meciul pierdut de Celtic, scor 0-3, marţi seară, cu AC Milan, în etapa a 5-a a Ligii Campionilor.

RAJA CASABLANCA L-A DEMIS PE ANTRENORUL FAKHIR

Campioana Marocului, Raja Casablanca, a anunţat, vineri, că a renunţat la serviciile tehnicianului M’hamed Fakhir, cu mai puţin de 15 zile înainte de startul Campionatului Mondial al cluburilor, competiţie care se va desfăşura în perioada 11-21 decembrie. „Raja lui Fakhir a ajuns la saturaţie şi nu mai poate face faţă provocărilor iminente. Comitetul director l-a numit pe Hilal Tair (n.r. - component al stafului tehnic) să asigure interimatul, iar în orele următoare vom anunţa numele succesorului”, a declarat purtătorul de cuvânt al clubului, Samir Chaouki. Echipa Raja Casablanca a fost învinsă, joi seară, cu 1-0, de echipa El Jadida, într-un meci din etapa a 9-a a campionatului din Maroc. Raja, de 11 ori campioana Marocului, ocupă în prezent locul 5 în clasament, la trei puncte de liderul Moghreb Tetouan.