MIRCEA SANDU NU-L DEMITE PE PIŢURCĂ

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că nu îl va demite pe Victor Piţurcă, dar a precizat că în situaţia în care acesta va renunţa la postul de selecţioner va fi foarte greu să găsească un înlocuitor pe măsură. Oficialul FRF a dezvăluit faptul că atunci când l-a numit pe Piţurcă în funcţie, acesta a fost ultima opţiune pe care o avea la acea dată. Mircea Sandu a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte starea Arenei Naţionale, care a început să se degradeze. Tot ieri, Mircea Sandu i-a primit, la Casa Fotbalului din Bucureşti, pe membrii celor două echipe, de fete şi băieţi, care au participat la Campionatul Mondial de fotbal şcolar. Echipa de băieţi a câştigat la turneul desfăşurat la Bordeaux medalia de bronz, aceasta fiind prima participare a României la această competiţie. De asemenea, Mircea Sandu a spus că nivelul Ligii 1 este unul destul de scăzut, în timpul unui sezon disputându-se doar 20 de meciuri bune, aşa cum a fost Steaua - Petrolul, din cadrul etapei a 27-a, dar l-a criticat pe arbitrul Alexandru Tudor pentru că a fragmentat jocul. Preşedintele federaţiei consideră că nivelul campionatului intern ar creşte dacă s-ar reduce numărul de echipe la 12.

STIMULATOR CARDIAC PENTRU GRIGORAŞ

Antrenorul formaţiei Oţelul Galaţi, Petre Grigoraş, a fost supus unei intervenţii chirurgicale prin care medicii de la clinica de cardiologie Clinicco din Braşov i-au implantat un stimulator cardiac, urmând ca în zilele următoare să fie externat. „În urma coronarografiei pe care Petre Grigoraş a făcut-o marţi, echipa de medici a clinicii a decis ca pacientul să fie supus unui intervenţii uşoare, prin care să i se implanteze un stimulator cardiac. Intervenţia a fost făcută astăzi (n.r. - miercuri) şi a decurs fără probleme. Petre Grigoraş este în salon acum, are moralul bun, este optimist şi aşteaptă să fie externat mâine sau cel mai târziu poimâine”, a declarat, ieri, Adrian Teciu, directorul executiv al clinicii. Aflat, luni dimineaţă, la Braşov cu echipa, antrenorul Petre Grigoraş s-a simţit rău. şi a mers la spital. Ulterior, el a fost internat la clinica de cardiologie din Braşov. Pentru a evita emoţiile, medicii l-au sfătuit să nu stea pe banca echipei sale în meciul cu FC Braşov, disputat luni seară şi pierdut de Oţelul, cu 2-3, în etapa a 27-a a Ligii 1.

CLUBURILE STEAUA ŞI PETROLUL, SANCŢIONATE

Cluburile Steaua Bucureşti şi Petrolul Ploieşti au fost sancţionate cu câte 10.000 de lei penalitate sportivă de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal pentru incidentele provocate de suporteri la meciul direct din etapa a 27-a a Ligii 1. În timpul partidei, fanii celor două formaţii au scandat trivialităţi, iar din galeria echipei Steaua s-au aruncat cu diverse obiecte în teren. Conform site-ului oficial al LPF, Comisia de Disciplină a admis cererea de revizuire a clubului Oţelul Galaţi în ceea ce priveşte hotărârea din 9 aprilie, reducând sancţiunea de la 15.000 la 7.500 de lei. Directorul sportiv al grupării Astra Giurgiu, Mihai Matei, a fost suspendat o lună şi a primit o penalitate de 640 lei pentru depăşirea spaţiului tehnic în timpul partidei cu Ceahlăul Piatra Neamţ. De asemenea, membrii comisiei i-au sancţionat pe jucătorii eliminaţi în etapa a 27-a după cum urmează: Mihai Bălaşa (Viitorul Constanţa) - două etape şi 2.000 lei penalitate sportivă; Alexandru Coman (Rapid) - o etapă şi 740 de lei; Emilian Dolha (Gloria Bistriţa) - o etapă şi 740 de lei; Eric de Oliveira (Gaz Metan Mediaş) - două etape şi 3.000 lei. Tot ieri, Gabi Mureşan, mijlocaşul CFR-ului, a fost suspendat pentru două etape în urma cartonaşului roşu pe care l-a încasat în meciul de Cupă, cu Astra Giurgiu. 0-0). Fotbalistul campioanei s-a ales şi cu o sancţiune pecuniară, care va fi comunicată ulterior.

PIŢURCĂ ÎI CERE DAUNE MORALE DE UN MILION DE EURO LUI CORNELIU VADIM TUDOR

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor Piţurcă, l-a acţionat în instanţă pe europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor, căruia îi solicită daune morale de un milion de euro pentru insultă şi calomnie. „De la începutul acestei luni, cunoscutul om de fotbal dl. Victor Piţurcă este victima unei virulente campanii de denigrare declanşată de dl. Corneliu Vadim Tudor şi susţinută atât prin intermediul articolelor cu caracter rasist, xenofob, calomniator, insultător, publicate sub semnătură proprie în ziarul Tricolorul, precum şi prin retorica similară demonstrată în emisiuni de televiziune. Faţă de acţiunile amintite, dl. Victor Piţurcă, reprezentat legal de către avocaţii de la Chiuariu & Asociaţii, a iniţiat o acţiune în instanţă prin care solicită obligarea dlui. Corneliu Vadim Tudor, în solidar cu instituţiile media prin care au fost săvârşite faptele, la plata unor daune morale în valoare totală de 1 milion de euro”, se arată în comunicatul casei de avocatură. De asemenea, avocaţii solicită în numele clientului lor obligarea pârâţilor la formularea de scuze publice, publicarea hotărârii judecătoreşti în trei ziare de largă circulaţie, precum şi achitarea cheltuielilor de judecată. În calitate de reprezentanţi ai selecţionerului Victor Piţurcă, avocaţii au introdus acţiunea, ieri, la Tribunalul Bucureşti.

ŞTEFAN RADU VA FI AUDIAT DE COMISIA DE DISCIPLINĂ A FIGC

Fundaşul echipei Lazio Roma, Ştefan Radu, va fi audiat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Italiene, după ce a fost surprins de camerele televiziunilor în timp ce scanda, alături de galeria lazială, împotriva rivalilor de la AS Roma, la finalul derby-ului disputat pe 8 aprilie, scor 1-1, din etapa a 31-a a campionatului Italiei. Internaţionalul român nu se află la primul incident de acest fel, el scandând împotriva rivalilor şi la un derbi din sezonul trecut. Procurorul federaţiei, Stefano Palazzi, a decis să înceapă o procedură disciplinară împotriva jucătorului, pentru “fraze ofensatoare” la adresa grupării AS Roma. Procedura disciplinară vizează şi clubului românului, Lazio Roma.

MUTU A ÎNSCRIS DOUĂ GOLURI

Atacantul Adrian Mutu a marcat golurile echipei Ajaccio, în meciul pierdut, aseară, în deplasare, scor 2-4, în faţa formaţiei AS Saint-Etienne, restanţă din etapa a 33-a a campionatului Franţei. Mutu a fost integralist şi a marcat în min. 15 şi 76, al doilea gol din penalty. Pentru AS Saint-Etienne au înscris Aubameyang (min. 23 şi 88), Bodmer (min. 48) şi Cohade (min. 50). La Saint-Etienne, Bănel Nicoliţă nu a fost inclus în lotul pentru acest meci.

CHELSEA SOLICITĂ LA FIFA COMPENSAŢII PENTRU TRANSFERUL LUI MUTU

Gruparea Chelsea Londra a depus un memoriu la FIFA împotriva clubului Juventus Torino prin care solicită compensaţii de mai multe milioane de lire sterline deoarece italienii l-au legitimat pe Adrian Mutu, după ce acesta fusese concediat pentru consum de cocaină, informează Daily Mail. Cazul va fi analizat de Comisia de Litigii a FIFA în această săptămână. Un purtător de cuvânt al clubului Chelsea a declarat pentru Press Association: „Acţionăm pe căile legale pentru a ne recupera banii cuveniţi şi vom continua să facem asta”. Mutu a fost concediat de Chelsea după ce a fost testat pozitiv cu cocaină în 2004, iar de nouă ani duce o luptă în instanţe pentru a-şi recupera banii pierduţi atunci când l-a transferat. După ce a ispăşit o suspendare de şapte luni, Mutu a semnat cu Juventus prin intermediul grupãrii Livorno - care a acţionat ca şi intermediar, deoarece Juventus depăşise limita de jucători extracomunitari. Instanţele elveţiene l-au obligat pe Mutu să plătească daune compensatorii în valoare de 17,2 milioane de euro către Chelsea, însă internaţionalul român nu a achitat această sumă, iar gruparea londoneză a demarat acţiuni împotriva cluburilor Juventus şi Livorno, deoarece l-au luat pe jucător fără să plătească niciun ban. Chelsea a plătit aproximativ 22 de milioane de euro pentru Mutu atunci când l-a transferat de la Parma, iar Juventus l-a vândut pentru opt milioane de euro la Fiorentina. De asemenea, Chelsea a urmat căile legale pentru a recupera trei proprietăţi deţinute de Mutu în Miami, acestea valorând câteva milioane de lire în total. În vârstă de 34 de ani, Mutu evoluează în prezent în Franţa la formaţia AC Ajaccio. Mutu a anunţat că intenţionează să se retragă din activitate la finalul sezonului viitor.

AL AIN I-A PRELUNGIT CONTRACTUL LUI RĂDOI

Mirel Rădoi, cel care devenise anul trecut cel mai bine plătit fotbalist român, şi-a prelungit contractul cu Al Ain până în 2016. La 32 de ani, românul va primi anual 4 milioane de euro. Cu toate că evoluţiile bune ale lui Rădoi le-au stârnit interesul celor de la Al Hilal, şeicii de la Al Ain au reuşit să-l convingă pe român să-şi prelungească înţelegerea, oferind un salariu cu jumătate de milion de euro mai mare decât în contractul precedent. „Românul a impresionat în ultimii doi ani în tricoul violet, jucând tot timpul la un nivel extrem de înalt. După ce l-au securizat pe ghanezul Asamoah Gyan pentru încă patru sezoane şi pe francezul Kimpo Ikuko pentru încă trei, oficialii lui Al Ain au reuşit să îl convingă pe alt jucător exponenţial să rămână la club”, informează presa din Emirate. Rădoi are până în prezent 37 de prezenţe în tricoul lui Al Ain şi a câştigat, alături de Olăroiu, două titluri consecutive în Emiratele Arabe Unite.

VICTORIE PENTRU RĂZVAN LUCESCU ÎN LIGA CAMPIONLOR ASIEI

Echipa El Jaish din Qatar, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, ieri, pe teren propriu, cu 3-0 (Ribeiro 3, 82, 90+3), formaţia Al Shabab din Arabia Saudită, în etapa a 5-a a Grupei A a Ligii Campionilor Asiei. În urma acestei victorii, El Jaish a acumulat opt puncte în clasament. Următorul meci în grupă pentru echipa lui Răzvan Lucescu va avea loc pe 1 mai, în deplasare, cu formaţia iraniană Tractorsazi Tabriz.

BAYERN A FOST MULT MAI PUTERNICĂ

Atacantul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat, marţi seară, după înfrângerea din meciul cu Bayern Munchen, scor 0-4 (Thomas Muller 25, 82, Mario Gomez 49, Arjen Robben 73), din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, că formaţia germană a fost mult mai puternică, informează site-ul oficial al UEFA. „Trebuie să ne ridicăm, să încheiem cu bine campionatul şi să încercăm să întoarcem acest rezultat. Bayern a fost mult mai puternică, mai ales fizic. Este păcat că am pierdut astfel, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne revenim pentru meciul retur şi să încercăm să recuperăm diferenţa”, a spus Messi. Căpitanul Xavi Hernandez consideră că toată echipa Barcelonei a jucat slab, în timp ce fundaşul brazilian Daniel Alves a afirmat că Bayern Munchen a meritat victoria. Fundaşul Gerard Pique a spus că Bayern Munchen a fost superioară din toate punctele de vedere.

THOMAS MULLER: „MODUL ÎN CARE AM CÂŞTIGAT ESTE FANTASTIC”

Atacantul echipei Bayern Munchen, Thomas Muller, a declarat, marţi seară, după victoria din meciul cu FC Barcelona, scor 4-0, din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, că modul în care formaţia germană s-a impus este fantastic, informează site-ul oficial al UEFA. „Este cu adevărat frumos. Am jucat excepţional. Modul în care am câştigat este fantastic, am dat totul. Cu toţii am luptat şi am jucat din inimă. Nu este niciun secret că avem calitatea de a merge mai departe. Am obţinut mari victorii în ultima vreme, dar să câştigi un astfel de meci este splendid. Am cerut schimbare înainte să marchez ultimul gol, deoarece aveam crampe. Mă pregăteam să ies, dar noi eram în posesia balonului şi a trebuit să continui. Apoi a venit golul şi totul a fost fantastic. Toată lumea ştie cât de puternică este Barcelona acasă, dar suntem într-o poziţie favorabilă. Nimic nu este decis încă”, a spus Muller. Căpitanul Philipp Lahm consideră că Bayern a câştigat meciul datorită tacticii, iar atacantul olandez Arjen Robben a afirmat că succesul se datorează faptului că Bayern Munchen a fost o echipă.

REAL MADRID SE “ASIGURĂ” CĂ NU-L VA PIERDE UŞOR PE VARANE

L’Equipe a anunţat că Real Madrid încearcă să se asigure că nu-l va pierde pe tânărul Raphael Varane aşa cum Borussia Dortmund l-a pierdut pe Mario Gotze, după ce Bayern Munchen a acceptat să plătească la vară clauza de reziliere a contractului mijlocaşului german. Real pregăteşte un contract beton pentru fundaşul care a impresionat pe toată lumea cu evoluţiile sale din acest sezon. Devenit titular în defensiva Realului la doar 19 ani, Varane a intrat în atenţia unor echipe importante din Europa. precum PSG sau Manchester United. Pentru ca nimeni să nu-l poată transfera pe Varane, cei de la Real Madrid vor să-i fixeze o clauză de 200 de milioane de euro, conform L’Equipe. Varane are contract cu Real Madrid până în 2017.

ZECE ETAPE DE SUSPENDARE PENTRU LUIS SUAREZ

Fotbalistul echipei FC Liverpool, Luis Suarez, a fost suspendat pentru zece etape de către Federaţia Engleză de Fotbal (FA), ca urmare a incidentului de la meciul cu Chelsea Londra, când l-a muşcat de braţ pe Branislav Ivanovici. Suspendarea vizează cele patru meciuri rămase de jucat din actuala ediţie a campionatului englez şi primele şase din stagiunea 2013-14. Luni, Luis Suarez a fost amendat de către conducerea clubului din Liverpool. Suarez şi-a cerut scuze după incident, pe contul său de Twitter. El a fost în mijlocul mai multor incidente de când a venit în Anglia, fiind suspendat opt meciuri pentru injurii rasiste la adresa francezului Patrice Evra, de la Manchester United, în octombrie 2011.

JUVENTUS, AMENDATĂ CU 30.000 DE EURO PENTRU RASISMUL SUPORTERILOR

Clubul italian Juventus Torino a fost amendat cu suma de 30.000 de euro pentru strigăte rasiste ale suporterilor săi la adresa jucătorului ghanez Kevin-Prince Boateng, de la AC Milan. Clubul a criticat, prin intermediul unui comunicat, faptele suporterilor, survenite în meciul cu AC Milan de duminică seară, scor 1-0, subliniind că „angajamentul nostru contra rasismului nu poate fi pus la îndoială de comportamentul unor indivizi sau al unui grup de indivizi”. Juve precizează că „nu discută în niciun caz decizia” şi speră ca „acest tip de comportament, deseori sancţionat pe Juventus Stadium, să fie sancţionat cu aceeaşi atenţie şi în cazul altor cluburi”. În timpul încălzirii celor două echipe mai multe strigăte de maimuţă s-au auzit din tribune, provocând reacţia lui Boateng, care a pus degetul arătător la buze, pentru a le face semn să tacă. Fotbalistul germano-ghanez a mai fost în centrul unui caz de rasism în luna ianuarie, când a părăsit terenul de la Busto Arsizio, urmat de coechipierii săi, din cauza atitudinii rasiste a suporterilor de la Pro Patria în timpul unui meci amical susţinut de AC Milan. Boateng a devenit un simbol al luptei contra rasismului şi a fost invitat de UNESCO şi FIFA la câteva reuniuni pe această temă, în cursul lunii martie.

PSG A FĂCUT O OFERTĂ OFICIALĂ PENTRU CAVANI

Paris St. Germain a ajuns în acest an în sferturile de finală ale Champions League, unde a fost oprită de FC Barcelona, iar francezii încep să se întărească pentru ca sezonul viitor să ajungă şi mai departe în LC. Astfel, francezii au făcut o ofertă oficială pentru atacantul celor de la Napoli, Edinson Cavani, căruia i-au oferit un contract pe patru ani şi un salariu de 8,5 milioane de euro. Reprezentanţii atacantului uruguayan sunt încântaţi de oferta primită de jucător, însă contractul nu e semnat încă. Atacantul lui Napoli este dorit şi de alte grupări importante ale Europei, precum Real Madrid, Manchester City şi Chelsea Londra. În acest sezon, Cavani are 23 de goluri marcate şi este liderul golgeterilor din Serie A.

IBRAHIMOVIC RĂMÂNE LA PSG

Directorul sportiv al Paris Saint-Germain, Leonardo, a declarat, miercuri, că atacantul Zlatan Ibrahimovic va rămâne la echipa franceză, subliniind că antrenorul Carlo Ancelotti nu a decis încă dacă va continua şi sezonul viitor, informează L’Equipe. „Eu rămân la PSG. Nu am intenţionat niciun moment să plec. Ibra va rămâne şi sezonul viitor, este foarte clar. Şi Lavezzi şi Verratti vor rămâne la Paris. Ne dorim să rămână şi Ancelotti. Mai întâi vrem să câştigăm campionatul, este prioritate absolută. Apoi, Carlos va decide, el ştie cel mai bine dacă vrea să continue la PSG”, a declarat Leonardo. Afirmaţiile lui Leonardo vin după ce presa internaţională a scris în repetate rânduri că Ibrahimovic, Lavezzi şi Verratti ar pleca la echipe din Italia, iar Ancelotti urmează să fie numit antrenor la Real Madrid. De asemenea, Leonardo a adăugat că uruguayanul Edinson Cavani de la Napoli nu reprezintă un obiectiv pentru gruparea franceză.

PREŞEDINTELE CONMEBOL SE RETRAGE DIN FUNCŢIE

Preşedintele Confederaţiei Sud-americane de fotbal (Conmebol), paraguayanul Nicolas Leoz, a anunţat că se va retrage din funcţie la finalul acestei luni şi că a renunţat deja la postul de membru în Comitetul Executiv al FIFA. Demisia lui Leoz este urmare a recomandărilor medicilor, care l-au sfătuit să evite călătoriile în străinătate. „Mă simt foarte bine din punct de vedere psihic. Problema este de natură fizică. Sunt la o vârstă la care trebuie să las loc tinerilor”, a declarat Leoz, care a fost operat pe cord în noiembrie 2012, la Sao Paulo. Paraguayanul în vârstă de 84 de ani conduce Conmebol de 27 de ani, el fiind ales în funcţie în 1986.

SUSPENDAT PE VIAŢĂ PENTRU CĂ A LOVIT UN ARBITRU

Fotbalistul Pieter Rumaropen a fost suspendat pe viaţă după ce a lovit un arbitru în faţă, incident care a “afectat imaginea fotbalului indonezian”, a anunţat federaţia de la Jakarta. Această sancţiune a fost luată de comisia de disciplină a federaţiei indoneziene (PSSI). „Este un act teribil, pe care nu îl putem tolera”, a declarat directorul comisiei, Hinca Panjaitan. Sancţiunea intră în vigoare astăzi. Duminică, la un meci din Super League, dintre echipa lui Rumaropen, Persiwa Wamena şi Pelita Bandung Raya, arbitrul Muhaimin a acordat un penalty formaţiei adverse, provocând furia lui Rumaropen. După ce a fost lovit, arbitrul, cu faţa plină de sânge, a fost scos de pe teren pe targă.