NICOLAE DICĂ PLEACĂ ÎN VACANŢĂ ÎN REPUBLICA DOMINICANĂ

Fotbalistul echipei Viitorul Constanţa, Nicolae Dică, pleacă astăzi, alături de soţia sa Corina, într-o vacanţă de zece zile în Republica Dominicană. „Sărbătorile le-am făcut în familie, acasă şi la restaurant. Dar mâine (n.r. - astăzi) plec în Republica Dominicană cu familia. Am ales să mergem la căldură şi să scăpăm de frigul din ţară. N-am mai fost până acum acolo dar ştiu că este soare, e cald şi e frumos. Mai ştiu că soţia lui Mutu este de acolo... Am văzut la televizor reportaje şi mi-au plăcut. Iar insula unde voi merge mi-a fost recomandată şi de mai mulţi prieteni, care mi-au spus că este foarte frumos acolo. Vom mânca multe fructe de mare, dar nu e o problemă.... mă adaptez”, a declarat Dică. Nicolae Dică a avut un an 2012 foarte bun, în care şi-a realizat obiectivele pe plan profesional, însă are şi un regret atunci când se gândeşte la echipa naţională: „Este foarte greu pentru mine să mai ajung la echipa naţională. Se vede clar că s-a început reconstrucţia şi acum sunt aduşi jucători tineri, foarte buni. Îmi doresc să ajungă România la Mondiale pentru că şanse sunt. Trebuie să prindem un meci foarte bun cu Ungaria principala contracandidată la locul II. Iar jucătorii tineri şi foarte valoroşi care sunt chemaţi acum au puterea să facă meciuri bune”.

ÎNCĂIERARE ÎNTRE MANCINI ŞI BALOTELLI LA ANTRENAMENT

Antrenorul echipei Manchester City, Roberto Mancini, şi atacantul italian, Mario Balotelli, au fost implicaţi într-o încăierare, la antrenamentul desfăşurat ieri dimineaţă, conform publicaţiei Daily Mail. Conform sursei citate, care publică mai multe fotografii, incidentul a izbucnit după un fault al lui Balotelli asupra lui Scott Sinclair, moment în care tehnicianul a început să ţipe la jucător şi l-a îmbrâncit. Cei doi au fost despărţiţi de membri ai staff-ului tehnic. Balotelli a mai fost implicat de-a lungul timpului şi în incidente cu Yaya Toure şi Micah Richards.

INSULTE RASISTE LA ADRESA JUCĂTORILOR ECHIPEI AC MILAN

Meciul amical dintre echipele Pro Patria (liga a patra) şi AC Milan a fost întrerupt, în min. 26, după ce jucătorii milanezi au părăsit terenul ca urmare a insultelor rasiste, a anunţat Gazzetta dello Sport. Potrivit sursei citate, insultele i-au vizat pe jucătorii de culoare de la AC Milan aflaţi în teren: Sulley Ali Muntari, Kevin-Prince Boateng, Urby Emanuelson şi M’Baye Niang. „Era imposibil să jucăm într-o astfel de atmosferă. Nu mai putem accepta comportamente de acest fel. Suntem dezamăgiţi, dar nu putea face altfel. Rasismul nu trebuie tolerat”, a declarat antrenorul echipei AC Milan, Massimiliano Allegri.

DEL BOSQUE, CEL MAI BUN SELECŢIONER ÎN 2012

Antrenorul Vicente Del Bosque, campion european cu Spania, a fost desemnat cel mai bun selecţioner al anului 2012, conform unui clasament al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Vicente del Bosque a fost urmat de selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli şi de Luis Fernando Tena, antrenorul Mexicului. Locul patru a revenit germanului Joachim Low, iar pe cinci selecţionerul Zambiei, Herve Renard. Alejandro Sabella (Argentina) este al şaselea, Paulo Bento (Portugalia) al şaptelea, iar Jose Nstor Pekerman (Columbia) al optulea. Locul nouă este ocupat de Fabio Capello, selecţionerul Angliei, iar pe zece se află la egalitate Reinaldo Rueda (Ecuador) şi Alberto Zaccheroni (Japonia).

KATANEC, NOUL SELECŢIONER AL SLOVENIEI

Fostul fundaş sloven Srecko Katanec a fost numit în funcţia de selecţioner al Sloveniei, a anunţat federaţia slovenă, NZS. Katanec îl înlocuiteşte pe Slavisa Stojanovic, demis la 9 decembrie, după rezultatele slabe din preliminariile Cupei Mondiale 2014. Slavisa Stojanovici, al cărui contract expira în 2013 şi care i-a succes în octombrie 2011 lui Matjaz Kek, are două victorii, două remize şi cinci înfrângeri în nouă meciuri. La 49 de ani, Srecko Katanec a mai condus naţionala Sloveniei la EURO 2000 şi la CM din 2002.

GALATASARAY I-A REZILIAT CONTRACTUL LUI CRIS

Gruparea turcă Galatasaray a reziliat contractul fundaşului brazilian Cris, venit la începutul sezonului de la Olympique Lyon. “Contractul cu fotbalistul nostru Cristiano Marquez Gomez a fost reziliat de comun acord“, a afirmat conducerea clubului. Cris, 35 de ani, semnase, în septembrie, un contract cu Galatasaray, dar a jucat puţin, fiindu-i reproşată lipsa de formă sau faptul că e prea gras. El a jucat anterior opt sezoane la Olympique Lyon.

HENRIQUEZ, ÎMPRUMUTAT LA WIGAN

Manchester United l-a împrumutat, până la finalul sezonului, pe atacantul chilian Angelo Henriquez, de 18 ani, la Wigan. Ajuns la United de la Universidad de Chile în această vară, Henriquez nu a jucat niciodată pentru prima echipă a lui Manchester United. Henriquez ar putea debuta, sâmbătă, la Wigan, la meciul cu Bournemouth (D3), din Cupa Angliei.