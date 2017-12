PETROLUL, AMICAL CU GALATASARAY

Antrenorul echipei Petrolul Ploieşti, Mircea Rednic, a convocat 18 jucători pentru meciul amical cu Galatasaray Istanbul, care va avea loc vineri, de la ora 15.30, la Istanbul, în cantonamentul formaţiei turce de la Florya, informează site-ul oficial al grupării prahovene. Cei 18 jucători convocaţi sunt: Hamutovski, Povilas - portari, Galamaz, Grecu, Guilherme, Hoban, Mustivar, Marinescu, Boudjemaa, Ad. Cristea, M. Cristescu, Opriţa, Hamza, Bokila, Nwakaeme, Morar, Avogadri, Iulian Ilie - jucători de câmp. Convocaţi la loturile naţionale, Bornescu, Grozav, Manasse şi Neag nu vor participa la această acţiune. Totodată, din cauza unor accidentări, Geraldo, Cojocnean, Achim şi Alcenat nu vor face deplasarea, ei urmând un program separat de pregătire, iar Gaston Mendy va lipsi din cauza unor probleme legate de obţinerea vizei de intrare în Turcia. Din lot face parte şi jucătorul italian Stefano Avogadri, aflat în probe la Petrolul Ploieşti în această perioadă. În vârstă de 27 de ani, Avogadri evoluează pe postul de fundaş dreapta, cariera sa fiind legată, până acum, de Piacenza, grupare pentru care a jucat începând din 2004 şi până la finalul stagiunii precedente. Alături de delegaţia ploieşteană va face deplasarea şi Iulian Ilie, unul dintre cei mai talentaţi jucători de la Centrul de Copii şi Juniori al clubului. Delegaţia ploieşteană va pleca joi spre Turcia, revenirea în ţară fiind programată pentru sâmbătă seară.

DUCKADAM ŞI DINU AR PUTEA FI EXTERNAŢI

Helmuth Duckadam şi Cornel Dinu se simt bine şi ar putea fi externaţi la sfârşitul acestei săptămâni de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, au declarat, ieri, surse medicale. Potrivit surselor citate, atât Helmuth Duckadam, care pe 25 septembrie a fost operat pentru eliminarea unui anevrism arterial, cât şi Cornel Dinu, internat din 30 septembrie, după ce i s-a făcut rău întrucât şi-a neglijat tratamentul administrat după operaţia de by-pass coronarian la care a fost supus în urmă cu un an, s-au recuperat bine, starea lor este bună şi cel mai probabil vor fi externaţi la sfârşitul acestei săptămâni.

BUSQUETS, DOUĂ ETAPE DE SUSPENDARE ÎN UCL

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Sergio Busquets, a fost suspendat de Comisia de Disciplină a UEFA pentru două meciuri în Liga Campionilor, a anunţat forul european. Busquets a fost eliminat în min. 88 al partidei câştigate de Barcelona, în deplasare, scor 2-0, cu Benfica Lisabona, în etapa a 2-a a grupei G a Ligii Campionilor. Busquets va absenta în dubla întâlnire cu Celtic Glasgow. FC Barcelona poate face apel la această decizie în termen de trei zile.

ANTRENORUL LUI MONTPELLIER, SUSPENDAT UN MECI ÎN UCL

Tehnicianul echipei Montpellier, Rene Girard, a fost suspendat, ieri, de Comisia de Disciplină a UEFA pentru un meci în Liga Campionilor la fotbal, după ce l-a insultat pe antrenorul formaţiei Schalke ‘04 Gelsenkirchen, Huub Stevens, a anunţat UEFA. Girard a mai primit o etapă cu suspendare, care va fi în vigoare timp de trei ani, şi o amendă de 5.000 de euro. De asemenea, clubul Montpellier a fost amendat cu 17.000 de euro, deoarece suporterii au aruncat în teren cu torţe şi fumigene Echipa Montpellier a terminat la egalitate, scor 2-2, în deplasare, cu Schalke ‘04, în etapa a 2-a a Grupei B a UEFA Champions League.

CAZUL “CALCIOSCOMMESSE”, DEPARTE DE A FI ÎNCHEIAT

Şeful poliţiei din Italia, Antonio Manganelli, a declarat că viitoarele dezvăluiri din scandalul meciurilor trucate, supranumit “Calcioscommesse”, ar putea oferi “răspunsuri senzaţionale”. „Alte evoluţii în acest caz ar putea veni în viitorul apropiat şi ne-ar putea oferi răspunsuri. Răspunsuri care ar putea fi senzaţionale”, a spus, fără a menţiona alte detalii, Manganelli, într-o conferinţă de presă a Interpolului, susţinută la Roma. În cadrul “Calcioscommesse”, numeroşi fotbalişti au fost bănuiţi că au fost cumpăraţi de organizaţii de pariuri clandestine. Scandalul s-a soldat cu jucători anchetaţi sau arestaţi, printre care nume cunoscute din fotbalul italian, cum ar fi Stefano Mauri, căpitanul echipei Lazio Roma, care a fost închis pentru scurt timp în acest caz. Antrenorul echipei Juventus Torino, Antonio Conte, a fost suspendat pentru zece luni de către Comisia de Disciplină în cadrul scandalului meciurilor trucate din Italia, “Calcioscommesse”. Secundul lui Conte, Angelo Alessio, a fost suspendat opt luni.

TROCHOWSKI VA FI OPERAT LA GENUNCHIUL DREPT

Mijlocaşul german al echipei FC Sevilla, Piotr Trochowski, va fi operat la genunchiul drept, la Denver (SUA), după ce s-a accidentat la meciul de campionat cu FC Barcelona, disputat pe 29 septembrie, a anunţat clubul spaniol. Trochowski, în vârstă de 28 de ani, a fost examinat de un medic al Federaţiei Germane de Fotbal, iar ieri a plecat spre Statele Unite ale Americii. Durata indisponibilităţii lui Trochowski va fi anunţată după intervenţia chirurgicală.

ANJI ÎL VREA PE VIDIC

Liderul campionatului din Rusia, Anji Mahacikala, pregăteşte o nouă lovitură pentru perioada de mercato din iarnă. După ce au şocat în ultimii ani prin aducerea unor staruri precum Roberto Carlos sau Samuel Eto’o, cei de la Anji vor acum să transfere şi din Premier League. Potrivit presei germane, ruşii vor să ofere 40 de milioane de euro pentru fundaşul lui Manchester United, Nemanja Vidic. Fundaşul central sârb ar putea reveni astfel în Rusia, la şase ani după ce a plecat de la Spartak Moscova la Manchester. Ferguson ar fi şi el de acord cu cedarea lui Vidic, în condiţiile în care sârbul a ajuns deja la 30 de ani, iar managerul englezilor doreşte să-l aducă pe Old Trafford pe stoperul Borussiei Dortmund, Mats Hummels.

GUARDIOLA LA ARSENAL?

Pep Guardiola a renunţat la funcţia de antrenor al Barcelonei la finalul sezonului trecut, după ce catalanii au pierdut campionatul în faţa rivalilor de la Real Madrid. Guardiola a încheiat astfel un mandat de patru ani pe banca Barcei, în care a cucerit trei titluri în Spania şi două Ligi ale Campionilor. El a refuzat apoi toate ofertele, venite de la multe nume mari, printre care Chelsea, pentru a-şi lua un an de pauză. În prezent, Pep şi-a închiriat un apartament la New York alături de familie, acolo unde plănuieşte să rămână până la finalul anului. Unul dintre foştii săi elevi de la Barcelona, mexicanul Rafa Marquez, acum la New York Red Bulls, s-a întâlnit cu Guardiola în SUA şi a dezvăluit apoi presei americane ce i-a spus tehnicianul catalan cu privire la viitoarea sa destinaţie. „Pep o va antrena pe Arsenal din vară, acum stă să se odihnească şi îşi îmbunătăţeşte nivelul de engleză”, a spus Marquez, aruncând bomba în fotbalul mondial. Arsenal e antrenată de Arsene Wenger, dar managerul francez nu e în cele mai bune relaţii cu şefii clubului, după ce nu a mai reuşit să câştige niciun titlu din 2004.

AS ROMA VA AVEA PROPRIUL STADION ÎN 2016

Clubul italian AS Roma va avea propriul său stadion, cu o capacitate de 60.000 de locuri, peste aproximativ patru ani, a anunţat preşedintele James Pallotta. Roma împarte în prezent Stadionul Olimpic cu rivala locală Lazio, însă gruparea giallorossa, la care evoluează şi Bogdan Lobonţ, doreşte să aibă propria arenă, pentru a-şi spori astfel încasările. Pallotta a precizat că există trei posibile locuri pentru noul stadion, al cărui cost va depăşi 200 de milioane de euro. Cel mai probabil loc pentru construirea noii arene este Tor di Vale, în sud-vestul Romei, celelalte opţiuni fiind Gazometro şi Ostiente. Noul stadion va fi realizat de arhitectul Dan Meis şi va cuprinde magazine şi restaurante. Pallotta a preluat controlul clubului AS Roma anul trecut, alături de un grup de investitori americani, înlocuindu-l recent pe compatriotul său Thomas DiBenedetto în funcţia de preşedinte al clubului.

MAREA BRITANIE NU VA AVEA ECHIPĂ COMUNĂ DE FOTBAL LA JO 2016

Marea Britanie nu va avea o echipă comună în turneul masculin de fotbal al Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, din anul 2016, a anunţat secretarul general al Federaţiei engleze (FA), Alex Horne. Anul acesta, la Londra, britanicii s-au prezentat din nou cu o selecţionată comună la JO, după o pauză de 52 ani, în ciuda refuzului federaţiilor din Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord de a se implica în acest proiect, de teamă că îşi vor pierde independenţa în cadrul FIFA. Oficialul FA a adăugat că nu este exclusă varianta alinierii unei echipe feminine de fotbal a Marii Britanii la turneul olimpic din 2016.

ABIDAL A LUCRAT DIN NOU CU BALONUL

Fundaşul francez al formaţiei FC Barcelona, Eric Abidal, efectuează începând de luni un stagiu fizic în munţi şi a lucrat din nou cu mingea, pentru prima oară de la transplantul de ficat din aprilie. În această săptămână, el se află la Val d’Aran, în Pirinei, unde Barcelona i-a prevăzut un stagiu pentrru a reintra în formă. Francezul are intenţia de a se antrena începând din noiembrie alături de coechipierii săi, urmând să revină în competiţie în decembrie. Abidal a jucat ultima dată pe 29 februarie, la un meci al naţionalei Franţei cu Germania. În 2011, Eric Abidal a fost operat pentru înlăturarea unui tumori la ficat.

ARMANDO PETIT VA ANTRENA BOAVISTA

Fostul internaţional portughez Armando Goncalves Teixeira “Petit” este noul antrenor al legendarei echipei de fotbal Boavista Porto, aflată în prezent în liga a treia lusitană şi la care a revenit ca jucător în luna august a acestui an. Petit, în vârstă de 36 ani, născut la Strasbourg (Franţa), îl înlocuieşte la conducerea tehnică pe Amandio Barreiras, care şi-a prezentat demisia în urma eşecului suferit de Boavista în meciul de campionat cu Mirandela. Fostul mijlocaş defensiv al formaţiei Benfica Lisabona (2002-2008) va antrena astfel echipa la care s-a format şi cu care a câştigat titlul în 2001. El a evoluat ultima oară la formaţia germană FC Koln (2008-20012), înainte de a se întoarce la Boavista pentru a-şi încheia cariera la echipa sa de suflet. Boavista Porto, care are în palmares un titlu de campioană şi cinci Cupe ale Portugaliei, a fost retrogradată în ligile inferioare în 2008, de Consiliul de Justiţie al Federaţiei Portugheze de Fotbal, pentru constrângerile asupra arbitrilor făcute de conducătorii săi. În luna februarie 2012, un tribunal din Lisabona a declarat nulă respectiva reuniune şi a deschis o procedură judiciară pentru readmiterea clubului Boavista în liga de elită, care nu s-a concretizat însă.