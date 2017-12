MEDALII PENTRU KARATIŞTII CONSTĂNŢENI LA CN

La Brăila a avut loc, în perioada 20-22 aprilie, o nouă ediţie a Campionatului Naţional de Karate Tradiţional Fudokan-Shotokan pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori, competiţie la care au participat peste 200 de sportivi de la 37 de cluburi din ţară. Din delegaţia constănţenilor de la CS Karate Tradiţional Eforie, condusă de Niculae Dumitrescu (5 dan), au făcut parte sportivii Florin Dumitrescu şi Alexandru Păun (tineret), Matei Dumitrescu (juniori) şi Laurenţiu Ciucu (seniori). Iată rezultatele obţinute: două medalii de aur (Kata individual şi Fuku-Go) şi două medalii de argint (la Enbu şi Kata echipe) - toate prin Florin Dumitrescu, două medalii de argint (la Enbu şi Kata echipe) şi o medalie de bronz (Kata individual) - prin Alexandru Păun, argint la Kata echipe - prin Matei Dumitrescu.

SABRERA BIANCA PASCU S-A CALIFICAT LA JO

Sabrera Bianca Alexandra Pascu s-a calificat duminică la Jocurile Olimpice de vară de la Londra, după ce a învins-o în meciul decisiv pe Araceli Navarro (Spania), cu 15-11, la turneul preolimpic de scrimă de la Bratislava. Din păcate, floretista Cristina Ghiţă a fost învinsă în meciul decisiv de britanica Natalia Sheppard, cu 10-6. La spadă masculin, Adrian Pop a fost învins în primul tur al tabloului principal de bielorusul Artiom Ceartovici, cu 15-12. Sâmbătă reuşise calificarea şi Radu Dărăban, la floretă. România este calificată la Olimpiadă şi cu echipele de sabie masculin şi spadă feminin, iar componenţii acestora vor putea evolua şi la individual.

MORARU, ELIMINAT LA BUCUREŞTI

Ieri s-au disputat primele meciuri de pe tabloul principal al turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare de 398.250 de euro, care are loc la Arenele BNR din Bucureşti. Singurul român intrat în competiţie, constănţeanul Gabriel Moraru (419 ATP), a pierdut în primul tur, 2-6, 3-6, în faţa polonezului Lukasz Kubot (52 ATP), cap de serie nr. 7. Tot ieri, francezul Jeremy Chardy, cap de serie nr. 9, a fost eliminat de italianul Potito Starace, cu 6-3, 6-0. Astăzi vor evolua ceilalţi români prezenţi pe tabloul principal: Adrian Ungur (nr. 92 ATP), Victor Crivoi (246 ATP) şi Marius Copil (255 ATP).

START LA DR. OETKER JUNIOR TROPHY

Ieri a debutat la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti turneul Dr. Oetker Junior Trophy cea mai importantă competiţie de tenis pe zgură din sud-estul Europei rezervată jucătorilor sub 14 ani. La competiţie participă aproximativ 200 de jucători de tenis din 22 de ţări europene, printre care şi mai mulţi sportivi constănţeni: Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lucian Surdeanu, cap de serie nr. 7), Vanessa Popov (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ) şi Blanca Butnaru (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) - la feminin, respectiv Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ, cap de serie nr. 6), Adrian Boitan (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu, cap de serie nr. 11), Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), Alexandru Botnariuc (CS Ştiinţa, antrenor Daniel Dragu) şi Sergiu Medeşan (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) - la masculin.

NICULESCU RĂMÂNE ÎN TOP 30 WTA

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA, menţinându-se pe locul 29, cu 1.840p. În Top 100 se mai află şase jucătoare din România: Sorana Cîrstea, în staţionare pe 40, cu 1.351p, constănţeanca Simona Halep, în coborâre 13 poziţii, pe 55, cu 1.130p, Irina-Camelia Begu, în staţionare pe 56, cu 1.085p, Alexandra Cadanţu, în urcare două poziţii pe 80, cu 793p, Edina Gallovits-Hall, în urcare 11 poziţii pe 86, cu 760p şi Alexandra Dulgheru, în urcare o poziţie pe 87, cu 755p. La dublu, tot Niculescu este jucătoarea din România cel mai bine clasată, pe locul 32, fiind urmată de Begu, pe locul 43, Dulgheru, pe locul 78 şi Cîrstea, pe locul 87. Primele trei poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate, la fel ca săptămâna trecută, de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 8.980p, 2. Maria Şarapova (Rusia) 7.930p, 3. Petra Kvitova (Cehia) 7.095p.

TECĂU A RĂMAS PE LOCUL 9 ÎN IERARHIA ATP LA DUBLU

Jucătorul român de tenis Adrian Ungur rămâne cel mai bine clasat român în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, ocupând locul 93, în coborâre o poziţie faţă de săptămâna trecută, cu 594p. Aproape de Top 100 se află şi Victor Hănescu, pe locul 102, în urcare o poziţie, cu 529p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău şi-a păstrat locul 9, cu 4.590p, iar în această săptămână participă alături de suedezul Robert Lindstedt la turneul de la Bucureşti.

HALEP, A CINCEA FAVORITĂ LA FES

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a fost desemnată a cincea favorită a turneului WTA de la Fes (Maroc), GP de SAR La Princesse Lalla Meryem, dotat cu premii totale de 220.000 de dolari, şi va juca în primul tur cu Fatima Zahrae El Allami, reprezentanta gazdelor. La ultimele două ediţii de la Fes, Halep a pierdut finalele disputate: 2-6, 4-6, în 2010, cu Iveta Benesova (Cehia) şi 4-6, 3-6, în 2011, cu Alberta Brianti (Italia). Ieri, în primul tur la Fes, Alexandra Cadanţu şi Irina Begu au obţinut victorii. Cadanţu a învins-o, cu 5-7, 7-5, 6-1, chiar pe Brianti, câştigătoarea de anul trecut, iar Begu a depăşit-o, cu 7-6 (7/3), 6-3, pe Timea Babos (Ungaria). Pentru accederea în turul secund, Cadanţu şi Begu vor primi câte 30 de puncte WTA şi câte un cec în valoare de 2.950 de dolari. La dublu, Begu şi Cadanţu vor juca în primul tur împotriva perechii Timea Bacsinszky (Elveţia) / Alberta Brianti (Italia).

GALLOVITS-HALL, ÎNVINSĂ ÎN FINALĂ LA DOTHAN

Jucătoarea română de tenis Edina Gallovits-Hall, cap de serie nr. 1, a fost învinsă în finala turneului ITF de la Dothan (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Gallovits-Hall a fost întrecută în ultimul act al competiţiei de sportiva italiană Camila Giorgi, cu 6-2, 4-6, 6-4. Jucătoarea română a pierdut pentru a doua oară consecutiv o finală de turneu ITF, după ce a fost învinsă săptămâna trecută în ultimul act la Pelham (SUA).

TROFEU DE EXCELENŢĂ PENTRU JAQUELINE CRISTIAN

Junioarea Jaqueline Cristian a primit, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, un trofeu din partea Federaţiei Române de Tenis pentru performanţa realizată la începutul acestui an, când a câştigat cel mai important turneu mondial dedicat jucătorilor sub 14 ani, Les Petits As. Trofeul i-a fost înmânat de fosta finalistă de la Roland Garros din 1977, Florenţa Mihai. „Este o mare onoare pentru mine să primesc acest trofeu din partea Federaţiei Române de Tenis. Turneul a fost greu, dar am fost ambiţioasă, mi-am dorit mult titlul şi până la urmă am reuşit să-l câştig. Sunt conştientă că mai este mult de muncă, dar voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru că îmi doresc să ajung cât mai sus”, a afirmat jucătoarea în vârstă de 14 ani.

16 LUPTĂTORI ROMÂNI ÎNCEARCĂ ÎN CHINA SĂ SE CALIFICE LA JO

Abia revenit din Bulgaria, din păcate fără vreo calificare la JO de vară, lotul naţional de lupte pleacă astăzi în China la un nou turneu de calificare, programat între 27 şi 29 aprilie la Taiyuan. Turneul din China, cu participare mondială, oferă calificarea la JO pentru primii trei clasaţi, indiferent de categorie şi stil. Astfel va exista un meci suplimentar între ocupanţii locurilor 3, pentru stabilirea ultimului calificat. România deplasează la acest concurs din China un număr de 16 sportivi: Andrei Dukov (categoria 55 kg), Yan Ceaban (66 kg), Marius Atofani (74 kg), Ştefan Gheorghiţă (84 kg), Adrian Recorean (96 kg), Rareş Chintoan (120 kg), respectiv Estera Dobre (48 kg), Ana Maria Pavăl (55 kg), Andreea Simon (63 kg), Diana Mudrag (72 kg) la lupte libere, Dragoş Cîmpanu (55 kg), Aurelian Leciu (60 kg), Georgian Carpen (66 kg), Ionel Puşcaşu (74 kg), Robert Papp (96 kg), Alin Alexuc (120 kg) la lupte greco-romane. Ultima şansă de calificare pentru Londra va fi turneul de la Helsinki (4-6 mai).

BOGDAN STOICA VA LUPTA PENTRU TITLUL MONDIAL SUPERKOMBAT

Bogdan Stoica va lupta pe 12 mai, la Cluj, pentru titlul mondial SuperKombat al categoriei 85 kg, adversarul urmând să fie anunţat în zilele următoare. SuperKombat World Grand Prix Cluj este a doua etapă a circuitului transmis în direct în peste 70 de ţări. „Cu excepţia lui Cătălin Moroşanu, vor participa cei mai în vogă luptători români, toţi cunoscuţi la nivel internaţional. Am luat această decizie deoarece luna mai va fi una foarte importantă în condiţiile în care cel mai mari promoţii de stand-up din lume vor organiza gale, aşa că vrem să demonstrăm faptul că luptătorii români pot face un spectacol la nivel înalt”, a declarat promotorul Eduard Irimia. În cadrul evenimentului din Sala Sporturilor este programată şi o piramidă de patru, în care se vor lupta sportivi din patru ţări. La gală va fi prezent şi una dintre legendele circuitului K-1, olandezul Peter Aerts.

SEMIFINALE ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate în manşa tur a semifinalelor cupelor europene la handbal masculin - Cupa EHF: Rhein-Neckar Lowen - Frisch Auf Goppingen 33-32 (returul pe 27 aprilie), SC Magdeburg - Dunkerque HB Grand Littoral 25-30 (returul pe 29 aprilie); Cupa Cupelor: SG Flensburg-Handewitt - Caja3 BM. Aragon 39-30 (returul pe 28 aprilie), HC Celje Pivovarna Lasko - VfL Gummersbach 34-27 (returul pe 28 aprilie); Cupa Challenge: Maccabi “Tyrec” Tel Aviv - AC Diomidis Argous 26-29 (returul pe 29 aprilie), Sporting CP - Wacker Thun 31-29 (returul pe 28 aprilie).

O PARTICIPANTĂ LA MARATONUL DE LA LONDRA A MURIT

O participantă în vârstă de 30 de ani la maratonul de la Londra, competiţie desfăşurată duminică, a murit după ce s-a prăbuşit pe ultima porţiune a cursei. „O femeie în vârstă de 30 de ani s-a prăbuşit în zona Birdcage Walk şi deşi i s-au acordat imediat îngrijiri medicale, în această după-amiază s-a confirmat decesul ei. Organizatorii maratonului ţin să transmită sincere condoleanţe familiei şi prietenilor decedatei. Nu vom mai da alte detalii privind acest incident tragic până când rudele vor fi anunţate şi va avea loc o identificare oficială. Gândurile noastre sunt alături de familie, în această perioadă dificilă”, se arată într-un comunicat al organizatorilor competiţiei. Acesta este al zecelea deces din istoria maratonului de la Londra, competiţie a cărei primă ediţie a avut loc în 1981. Cinci dintre decesele anterioare au fost cauzate de probleme cardiace pe care competitorii nu aveau idee că le au, iar patru au venit ca urmare a unor boli coronariene grave. Ultimul deces la maratonul de la Londra, înaintea celui de ieri, a fost înregistrat în 2007, persoana care a murit fiind un instructor de fitness în vârstă de 22 de ani.

PLAY-OFF ÎN NHL

Marile favorite la finala Cupei Stanley şi-au luat adio de la play-off-ul NHL în aceeaşi zi - duminică! Atît Penguins, cât şi Canucks au pierdut fără drept de apel, Flyers şi Kings reuşind marile surprize ale primei runde a play-off-ului. Canucks este a treia câştigătoare a sezonului regulat eliminată în prima rundă a play-off-ului în ultimii patru ani! Campioana en titre a scăpat de eliminare după ce s-a impus la Washington în prelungiri, dar Bruins va avea un meci greu miercuri, acasă, Capitals reuşind două victorii în trei deplasări la Boston în acest play-off! Rezultate din primul tur al play-off-ului NHL - Eastern Conference: Washington Capitals - Boston Bruins 3-4OT (3-3 la general) şi Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 5-1 (4-2 la general); Western Conference: Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 1-2 OT (1-4 la general).