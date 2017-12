ETAPA A 17-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Callatis Mangalia - Gloria Buzău (în direct la Neptun TV), Astra II Giurgiu - Săgeata Năvodari, CSMS Iaşi - Delta Tulcea, FCM Bacău - Dinamo II Bucureşti (în direct pe Dolce Sport 2); ora 13.00: CS Otopeni - Dunărea Galaţi, FC Snagov - CF Brăila (în direct pe Dolce Sport 2); ora 13.30: FC Viitorul Constanţa - FC Farul Constanţa (în direct pe Digi Sport 2). Meciul FC Botoşani - Victoria Brăneşti a fost omologat cu 3-0, la “masa verde”, în favoarea gazdelor, oaspeţii fiind excluşi din campionat din cauza problemelor financiare. Clasament: 1. Viitorul Constanţa 31p (golaveraj: 23-10), 2. Săgeata Năvodari 29p (28-14), 3. Delta Tulcea 26p (19-15), 4. CF Brăila 26p (20-19), 5. FC Snagov 24p (26-19), 6. CSMS Iaşi 24p (15-17), 7. FC Botoşani 23p (21-19), 8. FC Farul Constanţa 22p (22-23), 9. Astra II Giurgiu 22p (22-24), 10. Callatis Mangalia 20p (24-22), 11. Dinamo II Bucureşti 20p (17-18), 12. Dunărea Galaţi 20p (19-22), 13. FCM Bacău 19p (14-18), 14. CS Otopeni 18p (17-19), 15. Victoria Brăneşti 15p (17-28), 16. Gloria Buzău 13p (12-29); Seria a 2-a, sâmbătă, ora 11.00: Chindia Tîrgovişte - Mureşul Deva, Luceafărul Oradea - FC Argeş Piteşti, FC Maramureş - Juventus Bucureşti, Unirea Alba Iulia - FC Bihor Oradea; ora 11.30: Gaz Metan Severin - CSM Rm. Vîlcea (în direct pe Digi Sport 2); duminică, ora 11.00: FC Olt - Gloria Bistriţa (în direct pe Dolce Sport 2). Meciul FC Timişoara - ALRO Slatina, scor 2-0, s-a disputat vineri. Partida UTA - Arieşul Turda a fost omologată cu 3-0, la “masa verde”, în favoarea gazdelor, oaspeţii fiind excluşi din campionat din cauza problemelor financiare. Clasament: 1. FC Timişoara 40p (golaveraj: 30-10), 2. Gloria Bistriţa 37p (30-13), 3. UTA 27p (24-12), 4. Gaz Metan Severin 26p (24-17), 5. FC Argeş 26p (22-21).

ETAPE ÎN CN DE FOTBAL PENTRU JUNIORI

Etapa a 3-a din play-off-ul Campionatului Naţional rezervat juniorilor republicani - juniori A, duminică, ora 12.00: FC Farul Constanţa - CF Brăila (juniorii B de la ora 14.00), FC Viitorul Constanţa - Oţelul Galaţi şi Dunărea Galaţi - Unirea Slobozia. Etapa a 14-a a CN juniori C şi D - juniori C, sâmbătă, ora 10.30: ACSSF Farul 2010 Constanţa - FC Farul Constanţa (în continuare are loc partida juniorilor D), duminică, ora 8.30: FC Viitorul Constanţa - CS Agigea, ora 10.00: Săgeata Năvodari - Elpis Constanţa. Partidele CS Eolica Baia - CSS Medgidia şi CS Eforie - Metalul Constanţa au fost amânate. Prima etapă din play-off-ul CN juniori E - sâmbătă, ora 9.00: Metalul Constanţa - FC Farul Constanţa, sâmbătă, ora 16.30: Academia Hagi 2001 Constanţa - GSIB Mangalia. Partida Academia Hagi 2002 Constanţa - CS Eolica Baia, scor 7-1, s-a disputat în devans. Meci în devans pentru etapa a 4-a din play-off: CS Eolica Baia - Academia Hagi 2002 Constanţa (duminică, ora 11.00, teren Techirghiol). Meciuri din play-out, etapa 1, sâmbătă, ora 9.30: Palatul Copiilor Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa, ora 16.00: Săgeata Năvodari - Callatis Mangalia. Partida Steaua RTS Cogealac - FC Viitorul 2001 Constanţa a avut loc vineri.

DINAMO SOLICITĂ ARBITRI STRĂINI

FC Dinamo Bucureşti a solicitat, într-o scrisoare adresată Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, atragerea de resurse internaţionale de arbitraj pentru meciurile rămase de disputat în Liga 1 şi în Cupa României, exprimându-şi “serioase rezerve” în legătură cu credibilitatea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Arbitrajele din etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, desfăşurată marţi, miercuri şi joi, au fost criticate vehement de reprezentanţi ai cluburilor din primul eţalon, dintre aceştia finanţatorul FC Steaua Bucureşti, Gigi Becali, şi cel al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, exprimându-şi intenţia de a solicita aducerea de arbitri străini.

PANATHINAIKOS ATENA, PENALIZATĂ CU CINCI PUNCTE

Comisia de Disciplină a Ligii de fotbal din Grecia a decis să penalizeze cu cinci puncte formaţia Panathinaikos Atena, care va juca şi patru meciuri cu porţile închise, în urma a incidentelor înregistrate duminică seară, în partida cu Olympiacos Pireu, suspendată din cauza violenţelor, la scorul de 1-0 pentru Olympiacos, în min. 82, informează presa elenă. De asemenea, Panathinaikos a pierdut la “masa verde” meciul cu Olympiacos, scor 0-3, şi a primit şi o amendă de 252.500 de euro. Trei puncte au fost retrase în acest sezon, iar celelalte două în campionatul viitor. După 24 de etape, Olympiacos şi Panathinaikos erau despărţite de patru puncte în clasament, însă acum diferenţa va creşte la zece puncte.

OPT MILIOANE DE EURO PENTRU LASSANA DIARRA

Presa din Turcia anunţă că Fenerbahce Istanbul este gata să ofere suma de opt milioane de euro pentru Lassana Diarra, care a fost folosit de Jose Mourinho la Real Madrid în 17 meciuri din Primera Division, dintre care în 14 a fost titular. Cum Mourinho îl consideră util pe “Lassa”, este de aşteptat ca tehnicianul lui Real să nu fie de acord cu transferul. Real a respins mai multe oferte pentru francez. Lassana Diarra a mai evoluat la Le Havre, Chelsea Londra, Arsenal Londra şi Portsmouth.