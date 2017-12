Un alt fotbalist român va juca în Serie A

Crescut de AS Roma, fundaşul român Deian Boldor este protagonistul unui eveniment de neuitat pentru echipa din nordul Italiei, Hellas Verona. În ultima etapă din Serie B, Verona a făcut o remiză albă cu Cesena a promovat în prima ligă din Peninsulă, ocupând poziţia a doua în clasament.

Boldor a ajuns la Hellas Verona, sub formă de împrumut pe un an, de la Bologna, la începutul sezonului 2016-2017 şi a reuşit o performanţă asemănătoare (promovarea cu o echipă din Serie B în A) cu cea a fostului său coleg de la Roma Primavera, actualul stelist, Mihai Bălaşa, care a promovat cu formaţia Crotone din Serie B în A.

Bucuria promovării în primul eşalon din Italia a devenit imediat virală, Deian Boldor a postat filmuleţe şi poze pe conturile sale de socializare.

Fundaşul, cu o înălţime de 1.89 metri, a marcat primul şi singurul gol la Verona pe 30 decembrie 2016, reuşită care l-a adus pe Boldor în prim-plan în Italia. "Dedic golul familiei mele şi agentului meu, Pietro Chiodi", a spus Boldor, potrivit site-ului gianlucadimarzio.com.

Boldor, în vârstă de 22 de ani, evoluează în fotbalul italian de la 16 ani. Fundaşul, născut în Timişoara, a fost cumpărat în 2011 de AS Roma de la LPS Banatul cu 120.000 de euro. A evoluat la AS Roma Jugend, echipă care are o medie de vârstă de 15,9 ani. Legenda Francesco Totti i-a făcut "botezul" şi a fost printre preferaţii unui alt nume de marcă a grupării giallorosse, Daniele De Rossi. În 2012 a ajuns la Roma U19, iar un an mai târziu a fost votat cel mai bun fundaş de la tineretul capitolinilor. În 2014 a a fost împrumutat la echipa din Serie B, Pescara (acum Pescara este în Serie A), în 2015 a fost vândut la Lanciano (Serie B) şi ulterior a ajuns la Bologna.

Deian Boldor a debutat la echipa naţională U21 a României în 2014, a jucat 14 meciuri şi a marcat un gol în meciul cu reprezentativa U21 Muntenegru, partidă din grupa 6 de calificare la EURO U21 2015. Meciul s-a încheiat 4-3 (1-3 la pauză) pentru tricolori şi s-a jucat pe stadionul Dinamo pe 4 septembrie 2014.