Un an de la tragedia de la turnul Grenfell! M. Britanie tăcută în faţa celor 71 de morţi

Ruina turnului Grenfell din Londra, scena incendiului devastator de anul trecut soldat cu 71 de morţi, a fost luminată în verde joi, la împlinirea unui an de la tragedia care continuă să-i bântuie pe britanici, relatează Reuters şi PA, potrivit agrepres.ro. Blocul de locuinţe sociale situat într-unul din cele mai prospere cartiere londoneze şi locuit de oameni din numeroase comunităţi etnice a fost cuprins de flăcări în noaptea de 13 spre 14 iunie 2017, focul pornit dintr-o bucătărie transformându-se în cel mai grav incendiu din Marea Britanie de după al doilea război mondial. Dezastrul a stârnit un val de indignare, punând pe tapet problema inechităţii sociale, a calităţii precare a construcţiilor sociale şi a neglijării comunităţilor de imigranţi. Şi alte clădiri aflate în apropiere au fost luminate în verde, joi dimineaţa, precum şi reşedinţa oficială a premierului Theresa May din Downing Street 10. La o biserică din apropierea turnului a fost depusă o jerbă din partea premierului, cu un mesaj scris de mână care asigură că victimele nu vor fi uitate niciodată. Supravieţuitori ai incendiului, rude şi prieteni ai victimelor au arborat fotografii ale celor morţi, într-o ceremonie tăcută desfăşurată lângă ruină, iar la biserica Saint Clement, unde mulţi s-au refugiat acum un an din calea focului, s-a ţinut un priveghi care a durat întreaga noapte. Tăcerea a fost întreruptă doar la ora 1.30 a.m., momentul când turnul a fost cuprins de flăcări, anul trecut, pentru a fi citite numele victimelor, care au fost persoane de toate vârstele de 19 naţionalităţi. Un moment de reculegere pe plan naţional era prevăzut la ora prânzului, programat să dureze 72 de secunde, câte una pentru fiecare victimă şi încă una pentru un locatar care a murit la spital la câteva luni după ce a fost salvat. Poliţia continuă să ancheteze incendiul, iar ancheta s-ar putea solda cu dosare penale pentru neglijenţă şi încălcarea normelor de sănătate şi siguranţă.