Un constănțean, între noii judecători ai Curții Constituționale

Comisia juridică a Senatului a adoptat marți raport favorabil pentru toți candidații la postul de judecător al CCR. PSD l-a propus pe fostul vicepreședinte al CSM, constănțeanul Cristian Deliorga, PNL pe senatorul Daniel Fenechiu, USR pe Mircea Ursuța Daraban, iar Gheorghe Iancu a candidat independent. Reunit, Senatul a decis asupra candidatului ce urmează să ocupe funcția de judecător a Curții Constituționale, acesta fiind Cristian Deliorga, în prezent judecător la Curtea de Apel Constanţa, la Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Acesta urmează să o înlocuiască pe Simona-Maya Teodoroiu la Curtea Constituţională, al cărei mandat expiră pe 15 iunie.

La audierea în Comisia juridică a Senatului, fostul vicepreşedinte al CSM Cristian Deliorga, candidatul PSD pentru funcţia de judecător CCR, a afirmat,: "Când am ales să candidez pentru acest post, ca orice cetăţean care îşi doreşte să aibă o reuşită în viaţă după 36 de ani în magistratură, m-am gândit că singurul grup parlamentar mai numeros de la Senat este al PSD şi m-am gândit că pentru şanse de reuşită ar trebui să fac solicitarea grupului PSD. Nu am avut întâlniri cu niciunul din liderii PSD dar îl cunosc pe domnul Şerban Nicolae de peste 20 de ani şi dl Robert Cazanciuc, cu care am lucrat când a fost procuror, secretar de stat la Externe, ministru. Am depus documentele la domnul Şerban Nicolae."

De asemenea, Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat, marți, raport favorabil pentru toți cei trei candidați la funcția de judecător al Curții - șeful SIIJ, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupșa și avocatul Vlad Ștefan, propus de USR. Camera Deputaţilor a votat, ulterior,, pentru numirea lui Gheorghe Stan, şef al Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), în funcţia de judecător al CCR, în locul lui Ştefan Minea, al cărui mandat expiră pe 15 iunie.