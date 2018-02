Un fost bodyguard al lui Nicu Gheară, consilierul vicepremierului Stănescu

Fosta gardă de corp a lui Nicu Gheară, Mihai Călin Novacescu, este consilierul personal al vicepremierului Paul Stănescu. Întrebat despre numirea lui Novacescu, vicepremierul Paul Stănescu a declarat că nu știa că Mihai Călin Novacescu ar fi fost garda de corp a lui Nicu Gheară. Mai mult, vicepremierul a refuzat să precizeze ce îl recomandă pentru acest post. Întrebat de jurnalişti în legătură cu sarcinile de serviciu pe care ar trebui să le aibă consilierul personal Mihai Călin Novacescu, vicepremierul Paul Stănescu a răspuns că "m-am sesizat şi eu din presă la ce aţi spus dvs., ca consilierul meu ar fi fost garda de corp a nu ştiu cui, nu-l cunosc pe Nicu Gheară, dar voi cerceta şi voi analiza şi voi lua o decizie în ceea ce-l priveşte. E treaba mea în ce mă consiliază". "Consilierii sunt pe diferite probleme pe care eu le consider importante", a mai spus Paul Stănescu, care a infirmat că Novacescu ar avea legătură cu faptul că a renunţat la serviciile SPP. "Nu am nevoie de protecţia nimănui. Eu nu am nevoie de nicio protecţie. Îl cunosc de peste 20 de ani. Dar n-am fost căsătorit cu el. L-am angajat de o zi sau două. Nu i-am dat atribuţii până acum. Dacă voi constata că nu merită să fie consilier, nu va fi", a completat Stănescu.