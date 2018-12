Un jandarm a oprit la timp o femeie de la suicid. ‘’La nici 15 secunde, a trecut și trenul!’’

Plutonierul major Eugen Comisarof din cadrul Jandarmeriei Călărași a reușit ieri să întrerupă actul suicid al unei femei. Aceasta se întinsese pe șinele de tren și refuza să se ridice, în condițiile în care se apropia un tren. Jandarmul, care se întorcea de la serviciu a fost alarmat de alți cetățeni asupra situației și, împreună cu un tânăr au reușit să imobilizeze femeia și să o tragă de pe șine.

Plutonierul povestește pe pagina de facebook a Jandarmeriei Române întreaga situație:

“Locuiesc în apropierea căii ferate - zona 10 nivele din Călărași. După ce am terminat munca, am luat-o pe soția mea de la serviciu și împreună ne-am îndreptam către casă. Am ajuns repede acasă, asta-i avantajul să locuiești în Călărași. Chiar glumeam cu soția în mașină că, ar trebui să ne potrivim ceasul după personalul Călărași Ciulnița…în fiecare zi, fix la 5 fără zece trece prin fața blocului nostru, cu zgomotul ală, însă ne-am obișnuit. N-am apucat bine să cobor din mașină când, dinspre șinele de cale ferată, am auzit țipete și larmă, oameni care încercau să-mi spună că cineva este intins pe calea ferată și refuză să se ridice. N-am avut timp să mă uit la ceas, însă ca prin vis am auzit-o pe soția mea care mi-a spus că se vede trenul. În situații din astea n-ai timp să te găndești prea mult…acționezi și asta am făcut și eu. Am ajuns la șine și într-adevăr, o femeie stătea întinsă pe jos, cu capul pe calea ferată și refuza să se ridice. Am incercat să vorbesc cu ea, însă în zadar, în timpul asta, un băiat, să fi avut 20 de ani, a venit din spate, a imobilizat-o și împreună cu el am reușit să tragem femeia de pe șinele de tren. La nici 15 secunde a trecut si trenul!”