Un nou dosar penal în cazul licențelor Microsoft

23:20:02 / 20 Decembrie 2017

DE ...NN KURU 60 DE MILIOANE DE EURO !

Iar prejudiciu total de 218 milioane de euro !!!!!!..nnn kuru !.... DNA a "calculat" un Prejudiciu de....16 milioane de euro ..nnn kuru !..Fals .. Gabriel Sandu a declarat că NUMAI Șpaga in acest mega furt a FOST de 60 de milioane de euro !.. NN KURU...Banii care se duceau la sediu in Modrogan la tăticuțul mafiei !..Pe care TU BASIST împuțit încă îi venerezi !..Nici Trump și Hilara Clinton la un loc nu au avut un buget mai mare că al lui Basau in 2009 .. Când mafioții PDL PNL CIUMA GALBENĂ ne-au FURAT VOTUL și au schimbat destinul a MILIOANE de Românii .... Nicușor Constantinescu a FOST mazilit de justiția BAȘHITA la 5 ani de închisoare cu executare pt un Prejudiciu ZERO ..IAR mafioții PDL PNL CIUMA GALBENĂ stau cu burta la soare la Mamaia cu kurve in jur care ii ung cu ....(COCOȘ )..."CINE NU SARE ...FACE PUȘCĂRIE !..