Un nou scandal de proporţii se prefigureză în Coaliţie

Surse din conducerea PD au declarat, vineri, că cele patru partide ale Coaliţiei pregătesc o restructurare de substanţă a Executivului, care va fi anunţată după ce PNL, PD, PC şi UDMR vor finaliza negocierile în privinţa posturilor pe care le pierd sau le cîştigă în administraţia centrală. “În formula actuală a Cabinetului există 23 de miniştri. După restructurare, vom reveni la o formulă mai suplă, cu mai puţini demnitari, pe care am vrut să o aplicăm atunci cînd am format Guvernul, în decembrie 2004, dar nu am mai avut timp. Executivul va avea 17 miniştri sau poate 16, în funcţie de rezultatul negocierilor cu colegii noştri din PNL, PC şi UDMR”, au declarat surse de la vîrful PD. Acestea au arătat că singura variantă de Guvern acceptată de liderii democraţi vizează dispariţia posturilor de vicepremieri acordate PC şi UDMR, rîmînînd o singură funcţie de ministru de stat care, bineînţeles, va reveni… PD. “În acest moment, vicepremierii taie frunză la cîini prin Guvern. După restructurare, vicepremierul democrat va fi cu adevărat al doilea om în Executiv şi va avea puterea aferentă acestui post”, au precizat sursele citate. Acestea acreditează ideea că ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, ar putea fi numărul doi din Executiv. De asemenea, acestea au susţinut că, prin fuziunea unor ministere se va crea un alt portofoliu, Ministerul Afacerilor Europene, care ar urma să fie condus de Anca Boagiu, în timp ce miniştrii Transporturilor, Gheorghe Dobre, şi Educaţiei, Mihail Hărdău, ar urma să fie demişi. PD şi-ar dori ca şi PNL să demită doi miniştri, eventual cei ai Sănătăţii şi Finanţelor. Printre portofoliile care ar putea dispărea după restucturare, potrivit surselor PD, s-ar număra cele deţinute de: Cristian David, ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, Mihai Voicu, ministrul delegat pentru coordonarea Secretarului general al Guvernului, Laszlo Borbely, ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului, Iuliu Winkler, ministrul delegat pentru comerţ.

Tăriceanu, în două luntre: îşi vrea şi echipa, dar şi schimbări

Ca un făcut, scenariul PD parcă şi prinde viaţă deja, procurorii anticorupţie finalizînd ancheta în cazul vicepremierului George Copos, căruia i-au fost prezentate, vineri, acuzaţiile, anchetatorii urmînd să întocmească rechizitoriul şi să-l trimită instanţei supreme, demers ce va atrage suspendarea din funcţie a politicianului. La DNA, Copos a refuzat să semneze procesul-verbal prin care îi erau prezentate învinuirile în dosarul privind frauda de la Loteria Naţională. În schimb, conservatorii spun că deşi au existat discuţii despre remaniere, niciunul dintre reprezentanţii Coaliţiei nu a cerut PC să-şi retragă miniştrii din Guvern. Nominalizat şi el printre cei care ar urma să părăsească Guvernul, udemeristul Iuliu Winkler a declarat că, personal, consideră că nu va avea loc o remaniere guvernamentală în următoarele luni, adăugînd că UDMR susţine, în continuare, stabilitatea politică. "Asta nu exclude, însă, schimbări punctuale, la nivelul oricărei structuri guvernamentale, în situaţia în care există o lipsă de profesionalism. Şi cînd spun structuri, mă refer la miniştri, secretari de stat, şefi de agenţie sau prefecţi", a recunoscut, totuşi, Winkler. Liderul UDRM, Marko Bela, a negat, însă, existenţa oricăror negocieri sau discuţii, în interiorul Coaliţiei, pe tema unei restructurări a Guvernului. „Noi am mai discutat acest subiect al restructurării guvernamentale, înţeleg că îl vom discuta din nou, luni, la nivelul Alianţei şi al Coaliţiei", a spus, în schimb, preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu. El a admis că un Guvern mai restrîns este mai eficient şi mai suplu, dar a adăugat că există şi destule solicitări de creare a unor ministere noi. "Dacă vom merge spre o nouă structură a Guvernului, aceasta trebuie, evident, agreată de majoritatea parlamentară. Nu pot să vă spun acum care va fi arhitectura noii structuri, ci doar că sînt departamente care vor rămîne, deoarece sînt structuri indiscutabil esenţiale", a continuat Olteanu. "Cred că premierul Tăriceanu, înmpreună cu celelalte patru partide din arcul guvernamental vor purta această discuţie şi vor lua o decizie”, a conchis el. Bineînţeles, reacţia premierului nu s-a lăsat aşteptată: "Guvernul pe care îl conduc a fost învestit de Parlament, subliniez, de Parlament, şi nu de altcineva, pentru un mandat de patru ani. Mi-am asumat această funcţie pentru întreaga durată a mandatului şi nu pe o durată limitată şi intenţionez să-mi duc mandatul la bun sfîrşit, cu echipa mea, pînă la finele lui". Tăriceanu nu exclude însă o "remaniere neanunţată". "N-am să vă spun că toată lumea e perfectă, însă, aşa cum am mai spus şi în alte dăţi, remanierile nu se anunţă înainte", a afirmat premierul. Culmea este că el a adăugat că Alianţa este funcţională şi are o relaţie bună cu colegii din PD, precum şi una instituţională cu preşedintele Băsescu, întrucît nu priveşte această relaţie pe baza unor "sentimente, regrete, emoţii şi aşa mai departe". Vineri seară, cu privire la remanierea guvernamentală, vicepreşedintele PD Ioan Oltean a declarat: "Este un obiectiv care nu mai poate fi amînat, iar PD va încerca să conştientizeze actuala Coaliţie", ceea ce demonstrează din plin afirmaţiile acelor democraţi care au lansat ideea schimbărilor din Guvern.