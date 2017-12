Un orfan din Constanța trăiește visul american peste ocean

Site-ul american de presă Stilwater News Press a publicat astăzi povestea unui tânăr regizor promițător de origine română, născut în Constanța și adoptat în urmă cu 17 ani de o familie americană. Redăm povestea constănțeanului care acum se numește Bunee Tomlinson așa cum a fost ea prezentată de reporterii de peste ocean.

Bunee Tomlinson a adunat realizări notabile în doar 23 de ani. La vârsta de 6 ani, regizorul de acum din Oklahoma a făcut o călătorie de mai bine de 6.000 de mile pentru a începe o nouă viaţă în SUA. Acum a găsit succesul ca realizator de documentare chiar înainte să termine şcoala de film. Până în 2016, lucrările lui au participat la numeroase competiții, inclusiv la prestigiosul Festival de Film de la Cannes, din Franţa, şi a primit un premiu Emmy pentru regia documentarului istoric “Boomtown: An American Journey”, un subiect extrem de serios pentru un băiat atât de tânăr, care şi-a început viaţa într-un orfelinat din Constanţa, România.

În 1999, Susan Basler Tomlinson şi soţul ei, Tommy Tomlinson, şi-au adus fiul în Oklahoma şi au trecut printr-o perioadă de acomodare destul de complicată. Bunee își petrecuse până atunci întreaga viaţă într-un aşezământ instituţional, iar noul orizont oferit de familia Tomlinson era presărat cu posibilităţi şi schimbări. Bunica sa, Ruby Basler, din Stillwater, îşi aduce aminte cât de tăcut a fost la prima lor întâlnire. “Nu îi era teamă, dar era confuz”, a spus ea: “Nu vorbea engleză pe atunci, dar nu i-a luat mult timp să înveţe”. Bunee a început grădiniţa la vârsta de 6 ani şi a avut câteva obstacole de depășit în şcoală, deşi era inteligent şi foarte curios. Avea o abilitate extraordinară de a se concentra şi asta l-a ajutat ori de câte ori a fost extrem de interesat de anumite subiecte.

La un moment dat a fost pasionat de case. Dorea să vadă fiecare cameră din fiecare casă în care intra. Mai târziu a devenit fascinat de camioane, apoi de avioane. În şcoala generală a găsit un hobby care l-a marcat pentru totdeauna, atunci când a luat o cameră video şi a făcut un filmuleţ pentru un proiect al şcolii. Destul de curând după asta a început să scrie scenarii, iar prietenii şi părinţii jucau în filmele sale. “Întotdeauna a vrut să spună poveşti oamenilor”, spune tatăl său, Tommy Tomlinson. După ce a absolvit liceul, Bunee a studiat producţia de film la Oklahoma City Community College înainte să intre într-un program de producţie de film la Santa Fe University of Art and Design. Profesorii şi colegii l-au încurajat să-și împărtăşească propria poveste, adică “Bunee: The Boy from Constanta”, un documentar scurt.

El a povestit că a fost un norocos deoarece părinţii săi filmaseră ore întregi - home movies - din copilăria sa. A documentat video şi întoarcerea sa în Constanţa, pentru a vizita orfelinatul în care a crescut până la vârsta de 6 ani. Imaginile cu el plimbându-se prin clădirea acum abandonată sunt cutremurătoare. Bunee a explicat cum şi-a gândit povestea: din perspectiva părinţilor săi, de la bucuria de a-l aduce acasă, în SUA, până la grijile pe care şi le făceau pentru el. Această abordare i-a oferit oportunitatea de a vedea lucrurile din perspectiva lor mai mult decât oricând. Părinţii săi au povestit cât de tare s-au străduit să ghicească nevoile unui băieţel care nu a avut niciodată o mamă şi cât de greu a fost să-l facă să-şi stăpânească temperamentul adesea prea vulcanic.

Bunica sa, Ruby Basler, îşi aminteşte: “Era atât de confuz. Era un băieţel tare drăguţ, o persoană bună”.

Este de asemenea o persoană al cărei talent a fost recunoscut în industria de film. Bunee a participat la foarte multe festivaluri de film pe parcursul ultimului an, cum ar fi Oklahoma City's Dead Center Film Festival și Austin's Hill Country Film Festival.

“Bunee: The Boy from Constanta” a câştigat premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul Național de Film pentru tineri talentați din SUA, înainte de a fi acceptat la Cannes. Nu la mult timp după acest succes, a venit nominalizarea la Emmy pentru “Boomtown: An American Journey”. Compania de producţie a lui Bunee, Windswept Productions, a colaborat cu Tulsa Historical Society pentru a realiza un film despre istoria Tulsei.

Pentru el a fost o experiență educativă în ce privește istoria Tulsei și arta de a face un documentar, dar Bunee este recunoscător când alții recunosc că au avut câte ceva de învățat din acest documentar. Deși deja are succes, tânărul regizor nu se lasă orbit de el. Și-a programat o vară plină și abia așteaptă să ia în piept noile oportunități. "Totul se mișcă foarte repede", a spus el: "Am senzația că deja văd efectul nominalizărilor. Foarte multe persoane îmi trimit mesaje cu idei pentru filme și asta nu se întâmpla înainte".

Întotdeauna a fost sfătuit să facă ceea ce știe și acest sfat l-a inspirat să petreacă mai mult timp explorându-și moștenirea românească și împărtășind istorii cu conexiuni românești. Consideră România ca fiind o țară despre care cele mai multe persoane pe care le-a întâlnit nu știu mare lucru.

A fost contactat de reprezentanții unui reality-show românesc, care s-au oferit să încerce să-i găsească familia în care s-a născut, dar Bunee nu este sigur că este posibil ca aceste persoane să mai fie găsite. Orice va face în continuare tânărul regizor, cel mai mare fan al lui așteaptă în Stillwater să fie martorul acestor realizări. "Sunt pur și simplu uimită când mă gândesc de unde a plecat", spune bunica lui Bunee: "Câteodată mă laud prea mult cu realizările lui, dar sunt foarte mândră de el. Nu mă pot abține. Este un tânăr foarte frumos, nu este arogant și este extrem de entuziasmat de munca lui. Întotdeauna m-a uimit".