Un pușcăriaș italian cu 8 clase făcea operații în spitale private din România!

Ministerul Sănătății i-a dat aviz pentru a practica medicina escrocului și pușcăriașului italian matteo politi, care a ajuns astfel să opereze de zeci de ori în România, inclusiv la spitalul privat Monza, el având, în locul studiilor de medicină, doar 8 clase absolvite pe muchie. Atât! În cele din urmă, afost depistat de o asistentă care a constatat că marele chirurg plastician nu știa să-și pună corect mănușile chirurgicale! - așaîși încep autorii ancheta jurnalistică publicată în libertatea.ro.

Înainte de a ne adânci în cazul care ar trebui să îngrozească o populație întreagă, pentru o cutremurătoare compariție, amintim de cazul cu adevărat celebrului și excepționalului neurochirurg Ștefan Mindea, devenit şeful Secţiei de neuro-oncologie şi oncologie spinală al clinicii prestigioasei universități americane Stanford la vârsta de 35 de ani (cel mai tânăr şef din istoria neuro-chirurgiei la Stanford), recunoscut timp de cinci ani la rând în Top 5 al celor mai buni chirurgi de la această universitate.

Ei bine, dr. Ștefan Mindea, acest eminent neurochirurg care a revoluționat chirurgia minim invazivă și care face operaţii pe care doar o mână de oameni la nivel mondial le pot face, pentru a putea salva vieți în România a avut nevoie, spre deosebire de pușcăriașul italian cu opt clase, de mai bine de un an de zile pentru ca statul român să îi echivaleze studiile de medicină și abia apoi să îi acorde cele două avize necesare.

Dar să revenim la epopeea "eminentului chirurg plastician britanic Matthew Mode", cum îl anunțau clinicile private pe impostorul italian pentru bisturiul căruia, în România, s-au creat interminabile liste de așteptări pe care protipendada s-a înghesuit în vederea unor operații estetice-minune. Escrocul se numește, de fapt, Matteo Politi și e un italian din Veneția, cu doar 8 clase absolvite, a cărui ultimă meserie documentată este aceea de valet de parcare. În 2011, Matteo Politi a primit o sentință de un an și jumătate în Italia, după mai mulți ani în care a mințit că e medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputație bună din Modena: Luigi Vincenzo Politi.Nemaiavând loc de manevră în Italia, a venit în România, unde a fost primit cu brațele larg deschise.

În România, încă din 2016, „chirurgul englez” sau "cel mai bun chirurg din SUA" acorda un interviu pentru Click, în care se pronunța, ca specialist de clasă, în legătură cu presupusul implant mamar al cântăreței Andreea Bălan. Apoi, din martie 2018, Matthew Mode începe să opereze în București, în nu mai puțin de cinci clinici, între care Euromedical, Prestige, MH Medical Group și Monza. Cartea sa de vizită este impresionantă. Chipurile, a studiat în SUA și a lucrat în Marea Britanie, Spania, Italia și, acum, în România. CV-ul bărbatului de 38 de ani te copleșește, pur și simplu. Matthew Mode a studiat la UPMC Presbyterian Shadyside Hospital și la The Johns Hopkins University School of Medicine, facultate care de 125 de ani fixează standardul în învățământul academic medical al lumii. Spitalul universitar Johns Hopkins a fost ales, pentru 20 de ani la rând, cel mai bun spital din SUA. În realitate, Matthew Mode, numele sub care se ascundea impostorul italian le-a îngrozit pe asistentele cu care a intrat într-o operație cu o lună în urmă, când au văzut că escrocul nu știa nici să se spele pe mâini și nici să își pună corect mănușile chirurgicale.

Cum a fost posibil să se întâmple această grozăvie? Simplu! Prin incompetența (nu știm dacă incompetența a fost dublată de niscaiva interese sau stimulente) funcționarilor Direcției de Sănătate Publică (DSP) din Ministerul Sănătății. Grație lor, a cvasiimpostorilor din DSP, impostorul Matthew Mode a obținut un avizul instituției! Trebuie explicat faptul că orice medic străin care practică în România e obligat să obțină avize de la două foruri: Colegiul Medicilor (CMR), care nu i l-a acordat, și Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică. Doar ambele acorduri, împreună, sunt valabile. Așadar, grozăvia a avut loc nu numai din cauza DSP, ci și din cauza lăcomiei, indiferenței și relei-credinte a managerilor clinicilor care au permis ca pușcăriașul cu 8 clase să opereze niște victime sigure, fără respectarea reglementărilor legale dar contra unor mormane de bani, în clinicile lor, lucru pentru care i-au făcut și reclamă serioasă, nu glumă.

În cele din urmă însă, după ce conducerea Colegiului Medicilor din București a făcut plângere la Parchetul General, clinicile care s-au simțit onorate să îi găzduiască operațiile, s-au simțit datoare să rezolve... cazul... Cum? Au început să încerce să-l șteargă din programările lor, din site-uri, de pe Facebook, locuri unde el devenise sinonim cu succesul. Urmele însă au rămas. Și mai grav este însă faptul că niciunul dintre spitale nu și-a anunțat și pacienții și nu a informat publicul larg asupra înșelătoriei din sistemul de sănătate. Nici Ministerul Sănătății nu a anunțat cazul. Interpelată, Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, nu a negat că Direcția de Sănătate Publică a dat parafa, dar a concluzionat că cel care l-au angajat ilegal sunt clinicile. Ceea ce e adevărat. L-au angajat ilegal, pentru că nu avea și acordul Colegiului Medicilor. În schimb, avea avizul DSP din Minister. Cel mai bine ar fi ca ministrul Pintea să explice de ce îl avea!