Un unicorn și-un druid fac roboți pentru Banca Transilvania

Cea mai mare bancă din România, Banca Transilvania, va utiliza integrat platformele furnizate de UiPath, o companie de automatizări software înființată în România, evaluată acum la trei miliarde dolari, și de start-up-ul autohton Druid, înființat anul acesta. Cei peste 7.000 de angajați BT vor putea interacționa natural cu inteligența artificială, prin conversații ghidate sau naturale, folosind NLP (Natural Language Processing), găsind astfel suport în activitatea de zi cu zi, a menționat BT, vineri, într-un comunicat de presă. Mai exact, ca rezultat al colaborării cu UiPath, liderul global în domeniul RPA, şi cu Druid, Banca Transilvania are în echipă, în cadrul Direcției Resurse Umane, un robot care ajută cu informații angajații, prin intermediul chat-ului. Tot BT a lansat, în premieră în comunicarea băncilor din România, doi chatbots pentru oferirea de informații online cliențilorsăi, „Livia” şi „Raul”. UiPath a fost înființată la sfarşitul lui 2005 de antreprenorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă, la București. În prezent, UiPath are sediul central la New York, iar prezența sa se extinde în 14 țări din America de Nord, Europa și Asia. În martie, compania a obținut o rundă de finanțare de 153 milioane dolari și a fost evaluată aunci la un miliard de dolari, devenind primul „unicorn“ care s-a ridicat din România. În septembrie 2018, UiPath a mai obținut o investiție, de 225 milioane dolari, valoarea companiei crescând la trei miliarde dolari. În total, firma a strâns finanțări de peste 400 milioane dolari, printre investitori numărându-se CapitalG, fondul de investiții al grupului Alphabet (Google), Sequoia Capital, Accel și Credo Ventures.