Un veteran american din Afganistan şi Irak, de partea DAESH! A fost arestat

Un militar american, veteran al conflictelor din Afganistan şi Irak, a fost arestat sub suspiciunea că încerca să ajute gruparea DAESH (Stat Islamic - n.r.). După un an de anchete sub acoperire, procurorii îl acuză că a filmat clipuri de instrucţie şi chiar că a vrut să le trimită teroriştilor o dronă.

Ikaika Erik Kang are 34 de ani şi este controlor de trafic - până acum a lucrat la o bază din Hawaii. În anii 2000 a fost în misiuni în Coreea de Sud, Irak şi Afganistan, potrivit tvr.ro. Paul Delacourt, agent FBI: "Plângerea arată că sprijinul material includea trimiterea de documente militare către persoane despre care credea că le va transmite grupării Stat Islamic. Implicarea în cumpărarea unei drone care să fie folosită de ISIS şi instruirea militară a cuiva despre care credea că face parte din grupare". Doar credea însă. Anchetatorii spun că, timp de un an, sergentul Kang a vorbit cu doar nişte aşa-zise contacte. Erau de fapt agenţi de acoperire. A fost arestat în aceeaşi zi în care a înregistrat un clip în care jură supunere liderului grupării DAESH. Tatăl militarului spune că băiatul său era un tip mai retras, dar altfel normal: "Mi-a spus la un moment dat că a devenit musulman. Eu sunt catolic şi m-am gândit că nu-i nicio problemă, ştiu că sunt o mulţime de învăţături musulmane bune, nu doar rele. Şi uneori, când locuia aici, îmi mai spunea din Coran, dar în afară de acea credinţă, nu era nimic care să indice un comportament deviant". Avocatul militarului a declarat că ştie foarte puţin despre acuzaţiile aduse şi că nu a apucat încă să stea de vorbă în detaliu cu clientul său. Sergentul Kang nu a pledat încă vinovat sau nevinovat; el va fi audiat în instanţă în câteva zile.