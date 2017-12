„Uncle Sam“ umilește Parlamentul României!

20:06:41 / 28 Noiembrie 2017

PDL PNL CIUMA GALBENĂ...

Dezinformează parlamentul european și departamentul de stat al Uncle Sam cu rea credință !..Contrar interesului național.!. Basismul a DISTRUS PNL atât prin faptul că a scos -o din alianța cu marea familie a LIBERALILOR EUROPENII ducând -o spre dezastru cu "politica* de tip MAFIOT al lui Traian Băsescu.!..Cel mai bun exemplu este Ludovic Orban filzizonul maimuțoi care sa schimbat radical de când sa incruscrit cu mafioți PDL !.. A fost OPRIT pt a nu candida la primăria București printr-un dosar fabricat in DNA și SRI lăsând loc lui ..... Predoiu Cătălin un arici pansaț al PDL MAFIOT care de altfel a FOST zdrobit de Gabi Firea cu un scor catastrofal pt marele PNL !!!.Acum Ludovic Orban a devenit un apărător al sistemului ticalosit sistem care la OPRIT in cursa pt primăria capitalei !!!!...Acest ARICI PANSAT A FOST IN VIZITĂ LA DEPARTAMENTUL DE STAT AL USA AT A "TURNA" A SIFONA A MINTI CA N ROMA NIA PSD ȘI ALDE VOR SA SCHIMBE LEGILE JUSTITIEI .in scopul de a opri lupta contra corupției !!!.. INCREDIBIL când în realitatea PSD și ALDE luptă pt OPRIREA ABUZURILOR făcute de SISTEMUL TICĂLOȘIT MAFIOT creat de Băsescu și Macovei in 2004 printr-o lege a justitiei modificate fără a consulta parlamentul ... Adică NOAPTEA CA HOȚII prin ordonanța de urgență (OUG)