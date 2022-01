Universitatea Ovidius din Constanța a aderat la programul Data Science-SAS Academics

Universitatea Ovidius din Constanța a ratificat parteneriatul cu SAS Academics, inițiativă privată de formare a peste 5000 de specialiști români în Data Science până în 2025, informează lect. univ. dr. Gabriela Badea, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică (FMI).

Potrivit sursei citate, la lansarea parteneriatului, organizată online, au participat peste 100 de studenți, mulți dintre ei urmând să își vor dezvolte abilitățile tech în Data Science și Inteligență Artficială.

Programul SAS Academics se adresează, în primul rând, studenților de la programul de master Cyber Security and Machine Learning, întrucât în curricula acestuia se pot integra numeroase instrumente și concepte din curricula SAS. Astfel, programul va beneficia de o dublă certificare internațională SAS pentru Machine Learning și Data Science. Totodată, curricula oferită de SAS poate fi integrată și în cadrul unor cursuri de licență, astfel că pot beneficia de acest program toți studenții FMI. Programul permite obținerea unor certificări recunoscute internațional pentru advanced analytics și data science, oferind o pregătire holistică în ariile AI și Data Science.

„Parteneriatul cu SAS reprezintă un mare atu pentru studenții noștri, unii dintre ei viitori specialiști în Data Science. Pe lângă cunoștinele teoretice împărtășite, ne bucurăm să le putem oferi sprijinul și expertiza liderului în domeniu, ceea ce reprezintă un factor diferențiator într-o piață în care cererea de specialiști IT este tot mai crescută”, a precizat lect. univ. dr. Gabriela Badea.

„Universitatea Ovidius din Constanța are drept obiectiv să devină un pol regional care sprijină colaborarea între mediul academic și cel socio-economic și din acest punct de vedere, își propune să aibă parteneri din toate domeniile de activitate, domeniul IT fiind unul extrem de prezent, mai ales din perspectiva inițierii în cadrul UOC al Centrului de transfer tehnologic, dar și al Digital Innovation Hub-ului. Prezența în cadrul universității noastre a companiei SAS Romania, alături de alte mari companii IT, este un semn al dezvoltării mediului colaborativ, care aduce beneficii studenților în primul rând, dar care contribuie și la dezvoltarea locala și regională”, precizează lect. univ. dr. Alexandru Bobe, prorector – Digitalizare, studenți si alumni.