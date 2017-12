Va exista un centru medical multifuncțional în Năvodari?

Despre înființarea unui centru medical în Năvodari s-a discutat la toate nivelurile. Începând de la autoritățile locale și până la parlamentari, peste tot s-a promovat această idee. Planurile de înființare a unui centru medical multifuncțional în Năvodari au ajuns și la secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, care a avut miercuri, 5 octombrie, o discuție pe această temă cu mai mulți oficiali din județ. Printre cei care au participat la discuții se numără președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu, senatorul Nicolae Moga și primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru. „Am spus întotdeauna că îmbunătățirea serviciilor medicale în județ reprezintă o prioritate pentru mine. Am discutat cu secretarul de stat Raed Arafat despre cum putem crește eficiența sistemului sanitar din județ. În plus, am vorbit și despre oportunitatea înființării unui centru medical multifuncțional în orașul Năvodari. Acest centru ar urma să deservească atât locuitorii orașului, cât și pe cei din apropiere”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu, într-o postare pe Facebook.