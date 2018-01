Vaccinarea anti-HPV poate reduce cu până la 90% prevalența infecțiilor cu virusul HPV

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin are loc, anul acesta, în perioada 22-28 Ianuarie și are drept țintă reducerea riscului apariției cancerului de col uterin. În fiecare an, în Europa, apar nu mai puțin de 31.000 de cazuri de cancer de col uterin noi[1] , iar infecția persistentă cu o tulpină cu risc oncogenic crescut este responsabilă pentru apariția tuturor acestor tipuri de cancer. În țara noastră, cancerul de col uterin reprezintă a patra cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România și este prima cauză pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani[1].

Vaccinarea anti-HPV este o metodă de prevenție primară a infecției cu HPV, recomandată la nivel internațional. Organizația Mondială a Sănătății susține introducerea vaccinării anti-HPV în programele naționale de vaccinare și consideră că este necesară includerea cancerului de col uterin și a celorlalte boli provocate de infecția cu HPV drept probleme de sănătate publică globale[1].

În cei peste 10 ani de la debutul vaccinării, aceasta și-a dovedit eficiența atât în reducerea prevalenței infecțiilor cu tulpini HPV cu risc oncogenic crescut, cât și a bolilor provocate de acestea. În această perioadă, au fost înregistrate reduceri de până 90% a infecției cu HPV tip 6/11/16/18 în țări ce înregistrează o rată vaccinală optimă, reduceri de aproximativ 45% a leziunilor cervicale cu risc scăzut și de aproximativ 85% a celor cu risc înalt. Alte studii au scos la lumină rezultate similare în ceea ce privește eficiența vaccinării: în Danemarca, s-a înregistrat o scădere semnificativă de 60% a leziunilor precanceroase (atipii celulare) la femeile născute în intervalul 1989 și 1999 care au fost vaccinate, comparativ cu femeile nevaccinate. De asemenea, riscul de a dezvolta CIN 2/3 sau CIN3 a fost redus semnificativ, cu până la 80%[1].

„În cei aproape 10 ani de la începutul vaccinării anti-HPV, aproape 118 milioane de fetițe și femei au avut șansa să beneficieze de vaccin la nivel global, astfel încât s-a reușit prevenirea a aproximativ 445.000 de cazuri de cancer de col uterin și a 184.000 de decese provocate de această boală. Din păcate, alte peste 675.000 de cazuri de cancer de col uterin nu au fost prevenite, în contextul în care există disponibile pe piață vaccinuri care pot oferi până la 90% protecție împotriva tipurilor de virus cu risc oncogenic crescut”, a declarat profesor dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie.

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin este un demers menit să ajute la comunicarea și informarea asupra metodelor de prevenție împotriva acestei boli și la creșterea gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la cancerul de col uterin. Împreună, vaccinarea și screeningul, prin testare Babeș-Papanicolaou, pot contribui semnificativ la reducerea ratei de mortalitate prin această boală[1]. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, doar două (România și Estonia) nu au inclus sau nu oferă finanțare pentru vaccinarea anti-HPV în cadrul Programelor Naționale de Vaccinare[1].