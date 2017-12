Vedeta pop Beyoncé a născut gemeni, potrivit media americane care citează surse din apropierea cântăreței americane și a soțului său, rapperul Jay Z, informează duminică AFP și DPA. Cuplul, care mai are un copil, o fetiță în vârstă de 5 ani, Blue Ivy, a anunțat sarcina în luna februarie a acestui an. Beyonce a publicat de atunci pe rețelele de socializare mai multe fotografii care înfățișează evoluția sarcinii sale. Potrivit site-ului monden E!, Jay Z și Blue Ivy au fost văzuți joi în zona unui spital din Los Angeles. Sexul gemenilor nu a fost încă dezvăluit, însă o femeie neidentificată a fost fotografiată vineri aducând la spital un buchet cu flori roz, mov și albastre și două baloane de dimensiuni mari pe care era scris "Fetiță" și "Băiețel". Pe cartea de vizită atașată buchetului de flori erau trecute inițialele "B+J", mai arată E!. Beyoncé ocupă locul al doilea în topul celor mai bine plătite 100 de celebrități în ultimul an realizat de revista Forbes, aceasta fiind întrecută în acest clasament dominat de celebrități americane de rapperul american Diddy. Cântăreața a obținut încasări de 105 milioane, în principal din turneul său încheiat la sfârșitul anului 2016, care i-a adus circa 250 de milioane de dolari brut.

Soțul ei, Jay Z, se află pe poziția a 55-a în acest top, cu încasări de 42 de milioane.