De ceva timp, municipiul Constanţa se confuntă cu probleme legate de livrarea agentul termic, din cauza mai multor avarii și lucrări de întreținere a unei rețele vechi de peste 50 ani.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, scrie pe pagina sa de facebook că echipele RADET sunt pe teren și beneficiază de toate dotările necesare pentru o intervenție cu rezultate cât mai rapide.

În același timp, ne anunță că, din păcate, cu astfel de situații ne vom confrunta și pe viitor.

Vergil Chițac mai declară că, din primăvară, rețeaua de transport va intra într-un amplu proces de modernizare.



Postarea integrală a Primarului Constanței, Vergil Chițac:

Administrația publică locală, sub directa mea cordonare, lucrează 24 de ore din 24!

Sunt pe deplin informat despre faptul că, de câteva zile, ne confruntăm cu o problemă extrem de gravă, aceea a lipsei apei calde și a căldurii în locuințe.

Am fost prezent astăzi în cartierul Inel 2, acolo unde înregistrăm una dintre cele mai mari avarii la conducta de transport a agentului termic.



Am vrut să culeg personal informațiile de la fața locului, să văd exact care este problema, ce soluții avem și cât ar putea dura punerea lor în operă.

Mai mult, am vrut să mă asigur că echipele RADET sunt pe teren și beneficiază de toate dotările necesare pentru o intervenție cu rezultate cât mai rapide.

Vă informez că, din păcate, cu astfel de situații ne vom confrunta și pe viitor. Conductele de transport al agentului termic sunt foarte vechi. Rețeaua datează de acum 50 de ani, în condițiile în care durata normală de viață este undeva la 20 de ani. Intervenim momentan punctual, acolo unde sunt cele mai grave probleme, urmând ca din primăvară rețeaua de transport să intre într-un amplu proces de modernizare.

Din nefericire, în două luni nu putem remedia ceea ce ar fi trebuit să fie făcut în urmă cu mulți ani. Este ca o boală care netratată la timp a evoluat, iar acum presupune costuri uriașe pentru a fi vindecată, provocând în același timp mari suferințe.

Vreau să vă asigur de operativitatea echipelor de lucru din teren și de efortul comun, susținut 24 de ore din 24, pentru rezolvarea acestei probleme.

Vă asigur, de asemenea, de faptul că voi fi prezent la fața locului, peste tot unde sunt probleme. Doar în teren poți înțelege cu adevărat gravitatea unei situații sau modul în care trebuie intervenit. Repet, Primăria municipiului Constanța, sub comanda lui Vergil Chițac, este un serviciu care funcționează cu program non stop.

Vă înțeleg și vă împărtășesc frustrarea și neajunsurile generate de situația creată.