Veşti bune pentru Mihai Guriţă

După o săptămînă de investigaţii complexe, Mihai Guriţă a primit veşti bune din partea medicilor cardiologi. Depistat iniţial cu probleme la inimă în condiţii de efort, căpitanul Farului a fost declarat “sănătos tun” în urma controlului decisiv efectuat la Clinica “Euromedica” din Timişoara. “Se exclude orice afecţiune coronoriană. Din punct de vedere sportiv, jucătorul îşi poate continua activitatea”, a anunţat comisia de doctori. “Mă simţeam perfect sănătos şi nu mi-am făcut probleme. Mi-au făcut o scanare tridimensională a inimii şi mi-au verificat capacitatea la efort, dar şi bătăile inimii în timp de repaus. În funcţie de gravitatea problemei, aparatul scanează între 1-6 ore, însă la mine nu a fost nevoie decît de o oră şi jumătate. Cinci medici cardiologi au verificat analizele şi mi-au spus că nu există nici cel mai mic pericol de a suferi un infarct pe teren”, a declarat Guriţă, care va face în această seară joncţiunea cu lotul Farului, aflat într-un stagiu de pregătire în Cipru. Atacantul crede că problemele cardiace pe care le-a avut săptămîna trecută au fost cauzate de faptul că a încercat să ţină ritmul la antrenamente cu jucătorii mai tineri din lot. “Am o inima mare, am demonstrat că sînt un luptator şi sper să ajut Farul în continuare şi să urcăm în clasament. Antrenamentele domnului Panduru sînt foarte dure şi cred că ne vor ajuta mult în retur, mai ales că sînt zece echipe care se luptă să evite retrogradarea. Am încercat să ţin ritmul cu cei tineri şi am mai făcut şi antrenamente suplimentar, poate şi aceasta să fie cauza palpitaţiilor de la inimă”, a precizat căpitanul grupării de pe litoral. “Mă bucură revenirea lui Mihai Guriţă, pentru că este căpitanul echipei şi un jucător de care avea mare nevoie”, a adăugat antrenorul Basarab Panduru.

“Rechinii” au plecat în Cipru

Jucătorii Farului au plecat ieri în Cipru, unde vor efectua un stagiu de pregătire pînă pe 11 februarie. Antrenorul Basarab Panduru a oprit un lot de 22 de jucători, cărora li se va adăuga Mihai Guriţă: Vlas şi Curcă - portari; Farmache, Băcilă, Şchiopu, Gheorghiţă, Gheară, Ion Barbu, Larie, Laurenţiu Florea şi Maxim - fundaşi; Todoran, Apostol, Păcuraru, Voiculeţ, Florin Lungu, Senin, Marius Soare, Marius Nae şi Otvoş - mijlocaşi; Tibi Moldovan şi Disney - atacanţi. Farul va disputa în Insula Afroditei şase jocuri amicale: Daejon Citizen (Coreea de Sud, locul 10) - 31 ianuarie, Sartid Smederevo (Serbia, locul 9) - 2 februarie, FC Banants (Armenia, locul 2) - 4 februarie, Ethnikos Achnas (Cipru, locul 8) - 6 februarie, Krîlia Sovetov Samara (Rusia, locul 9) - 8 februarie, şi Apollon Limassol (Cipru, locul 4) - 9 februarie. “Din păcate, am la dispoziţie în stagiul de pregătire doar 15-16 jucători, deoarece restul sînt accidentaţi. Nu cred că este bine cu puţin timp înaintea începerii campionatului, dar nu avem ce face. Despre adversarii pe care îi vom întîlni în Cipru pot să spun că par accesibili, dar să vedem ce putem noi”, a spus Panduru. Tibor Moldovan, Decebal Gheară şi Cosmin Băcilă sînt cu picioarele în ghips din cauza tendinitei, în timp ce Florin Lungu se reface după o operaţie de menisc.

Tehnicianul constănţean va avea ocazia să testeze mai mulţi “stranieri”, printre care şi un mijlocaş austriac, Dietmar Berchtold, în vîrstă de 32 de ani. Acesta a evoluat ultima oară în liga secundă austriacă, la formaţia Austria Lustenau. De-a lungul carierei, Berchtold a mai juct la PAOK Salonic (Grecia), SVW Manheim, Alemannia Aachen, VfL Bochum, SW Bregenz şi SV Ried. “Nu-i cunosc pe jucătorii care îi vom testa în Cipru. Nu ştiu dacă pot să-mi dau seama de ei într-o singură zi. Voi vedea dacă pot să-mi dau cu părerea despre ei după un singur antrenament”, a precizat Panduru.