Veşti excelente! Scad ratele pe care le aveţi la bănci!

Ratele românilor ar putea scădea cu 5-10% în perioada mai-iunie şi cu 2-3% din iulie prin aplicarea Indicelui de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), a declarat joi, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Iancu Guda. "În baza calculelor pentru trimestru IV (din 2018, n.r.), indicele IRCC este 2,36%, perioadă în care ROBOR la trei luni era 3,2%, ceea ce înseamnă că ratele românilor pentru trimestru II din acest an, dar aprilie s-a dus deja, deci doar pentru lunile mai şi iunie, ratele românilor o să scadă cu 5-10%. Depinde când ai luat creditul. Dacă creditul este luat recent şi în rata lunară plăteşte mai mult componenta de dobândă atunci o să scadă până la 10%. Altfel se va duce către 5% contracţia, dar mă refer doar pentru lunile mai şi iunie pentru că, spre exemplu, în trimestrul III, începând cu iulie, august, septembrie, indicele IRCC pentru trimestrul I este de 2,63%, deci ratele scad cu 2-3%. În niciun caz nu vorbim despre scăderi la nivelul guvernanţilor, "la jumătate", scăderi care sunt imposibile din punct de vedere tehnic sau economic şi dimpotrivă vom avea trimestre când IRCC va fi peste ROBOR. De aceea eu cred că pe un orizont de 1- 2 ani, pe medie IRCC va fi comparabil cu ROBOR-ul", a spus Iancu Guda.

Nu la toate creditele...

În ceea ce priveşte tipurile de credite la care se va aplica noul indice, el a menţionat că ar fi riscantă introducerea programului Prima Casă sub acest indice ca urmare a volatilităţii lui comparativ cu cea a ROBOR-ului. "Lăsând la o parte declaraţiile guvernanţilor actuali şi în baza legislaţiei actuale, noul indice IRCC se aplică doar creditelor noi contractate şi celor refinanţate. Programul Prima Casă este reglementat de o lege specială pentru că este un proiect special având în vedere că atrage obligaţii şi garanţii din partea statului care au ajuns chiar la un nivel record. Vorbim de aproape 40 de miliarde de lei totalul creditelor Prima Casă acordate începând cu iulie 2009 de când a intrat programul în vigoare până în prezent. Vă imaginaţi că, dacă ar intra în default-uri aceste credite, practic băncile ar executa garanţiile de la stat şi ar intra în datorie publică. Vorbim de un program care a antamat obligaţii enorme ale statului şi un asemenea produs de finanţare nu poate fi schimbat peste noapte printr-o ordonanţă de urgenţă sau prin nişte declaraţii în condiţiile în care noul indice este foarte volatil şi poate duce la explozia restanţelor neperformante în momentul în care economia este lovită de recesiune", a afirmat Iancu Guda.

Analistul a subliniat, de asemenea, că o declaraţie verbală a guvernanţilor nu este suficientă să ducă programul Prima Casă sub spectrul ordonanţei care impune noul indice IRCC. Se aşteaptă modificări legislative care să schimbe legea specială ce reglementează Prima Casă astfel încât să se aplice şi programului Prima Casă. "Cea mai importantă îngrijorare pe care o am cu privire la noul indice este creşterea foarte accelerată în perioada de recesiune pentru că atunci când economia este lovită de recesiune lichiditatea disponibilă din piaţă scade masiv, investitorii internaţionali, multinaţionalele, băncile îşi retrag capitalul din ţările emergente, cum este şi România, iar statul are nevoie de bani pentru a-şi finanţa deficitul fiscal în creştere. Toate aceste dinamici duc la scăderea masivă a lichidităţii disponibile în piaţă situaţie în care IRCC creşte semnificativ pentru că depinde de lichiditatea de moment din piaţă", a mai declarat Iancu Guda.

"Prima casă", "Prima Maşină" şi "Investeşte în tine"

În data de 2 mai, Ministerul Finanţelor a anunţat că regula includerii în formula de calcul a ratei de dobândă a indicelui de referinţă calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare se aplică şi programelor guvernamentale cu garanţia statului, respectiv "Prima casă", "Prima Maşină" şi "Investeşte în tine". "Astfel, pentru creditele acordate în monedă naţională rata de dobândă va fi compusă din indicele de referinţă calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe site-ul Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară. Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor. Noul indice de referinţă se aplică atât creditelor noi acordate, la refinanţarea creditelor aflate în derulare cât şi contractelor aflate în derulare cu acordul părţilor formalizat prin act adiţional la contractul de credit", a precizat Ministerul Finanţelor la momentul respectiv.

Banca Naţională a României a publicat, în data de 2 mai, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2018.