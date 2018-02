Victor Rebengiuc a aniversat pe scenă vârsta de 85 de ani

Actorul Victor Rebengiuc a împlinit 85 de ani, petrecându-şi, sâmbătă, ziua de naştere pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. La finalul piesei „Regele Moare”, în care a jucat alături de soţia sa, maestrul a avut parte de o surpriză: colegii şi spectatorii i-au cântat: „La mulţi ani!” Aproape 1.000 de oameni i-au cântat La mulţi ani şi l-au aplaudat îndelung.

„Am vrut să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră această cantitate de ani - nesperată, din punctul meu de vedere. Nu am crezut niciodată că o să ajung până aici, dar dacă am ajuns acum am zis hai să joc”, a spus emoţionat Victor Rebengiuc. Născut pe 10 februarie 1933, Victor Rebengiuc este considerat după peste 60 de ani de activitate, unul dintre cei mai mari actori români, cu roluri memorabile atât în teatru, cât şi în film. Este actor la Teatrul Bulandra din Bucureşti din anul 1957, dar a jucat şi pe scena Teatrului Naţional şi a Teatrului Mic.

În cinematografie este cunoscut pentru rolurile din ”Pădurea spânzuraţilor” (1964), ”Tănase Scatiu” (1976), ”De ce trag clopotele, Mitică?” (1981), ”Pădureanca” (1987), ”Moromeţii” (1987), ”Balanţa” (1992), ”Cel mai iubit dintre pământeni” (1993), ”Nunta mută” (2008), ”Medalia de Onoare” (2009) ş.a. Din 1965 este căsătorit cu actriţa Mariana Mihuţ.