Victoria Vassilenko din Bulgaria a câștigat Finala Secțiunii de Pian

Victoria Vassilenko din Bulgaria a câștigat Concursul Enescu 2016, Secțiunea Pian, după o Finală în care a interpretat Concertul Nr 1. Op. 15 în re minor de Brahms, pe 25 septembrie, la Ateneul Român,Takuma Ishii din Japonia clasându-se pe locul al doilea,iar Danor Quinteros din Chile pe locul trei.

Finala de Pian a încheiat această ediție a Concursului.

Victoria Vassilenko, din Bulgaria, în vârstă de 23 de ani, a câștigat duminică seară Premiul I al Secțiunii Pian a Concursului Internațional George Enescu 2016, la sfârșitul unei Finale de Pian în care a interpretat Concertul Nr 1. Op. 15 în re minor de Brahms, acompaniată de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului John Axelrod, urmându-și visul de a deveni unul dintre marii muzicieni ai lumii. Pe locul al doilea s-a situat Takuma Ishii din Japonia, iar pe locul al treilea Danor Quinteros din Chile.

Pianistul francez Gabriel Tacchino, Președintele Juriului, a anunțat rezultatele pe scena Ateneului Român.

“Sunt emoționat să mă aflu din nou pe această scenă, unde am cântat în urmă cu 50 de ani. Și vreau să mulțumesc în primul rând publicului de la Concursul Enescu pentru modul în care a ascultat și în care i-a susținut pe tinerii muzicieni”, a spus pianistul Gabriel Tacchino.

Alături de Gabriel Tacchino, Juriul Secțiunii de Pian a edițn6iei 2016 a Concursului Enescu a fost format din: Rolf-Dieter Arens, Dana Borșan, Philippe Dinkel, Peter Donohoe, Wolfganz Manz, Viniciu Moroianu, Andrei Pisarev și Alan Weiss.

Premiul I al Concursului Internațional George Enescu 2016 este în valoare de 15.000 de euro. Câștigătoarea Concursului Enescu 2016 are posibilitatea de a interpreta pe scena Festivalului Enescu, alături de unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Premiul al doilea este de 10.000 de euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro.

Dirijorul John Axelrod a acordat de asemenea un premiu special câștigătoarei Premiului I, Victoria Vassilenko: un concert sub bagheta sa, alături de Orchestra Regală din Neville.

Trofeul Concursului Enescu 2016, oferit celor trei tineri muzicieni, este realizat din cristal și granit și poartă semnătura artiștilor Iulia Năstase și Mihai Băncilă.

Victoria Vassilenko are 23 de ani și este absolventă a Școlii Naționale de Muzică din Sofia și a Colegiului de Muzică „Queen Sofia”. Din 2014, este studentă la New Bulgarian University, iar din 2015 la Lake Como International Piano Academy. Asusţinut numeroase recitaluri, dar şi concerte, în calitate de solistă alături de orchestre precum Royal Symphony Orchestra of Liverpool, Brussels Chamber Orchestra, Lincolnwood Chamber Orchestra (USA), Classic FM Orchestra și BNR Symphony Orchestra. Este de asemenea câștigătoarea Premiul al II-lea la “James Mottram” International Piano Competition (Manchester, UK).