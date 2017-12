Victorie la scor pentru liderul Ligii 1

Etapa a 30-a a Ligii 1 la fotbal a consemnat succesul categoric obținut de ASA Tg. Mureș, liderul clasamentului surclasând, cu scorul de 6-1, pe FC Viitorul, dar şi victoria Stelei în derby-ul cu Dinamo, la capătul unui meci în care incidentele nu au lipsit.

Rezultate - vineri: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu 1-0 (M. Dina 57); sâmbătă: FC Braşov - CFR Cluj 2-2 (M. Constantinescu 25, Bencun 84 / Negruț 13, Tade 77-pen.), ASA Tg. Mureş - FC Viitorul 6-1 (Hora 45+1, 53, 90+1, N'Doye 66, Perju 74-autogol, D. Goga 85 / Nicoliţă 77), FC Botoşani - CS U. Craiova 2-0 (M. Acsinte 25, Batin 86); duminică: Ceahlăul Piatra Neamț - Astra Giurgiu 1-3 (Sialmas 73 / Al. Ichim 13-autogol, Budescu 77, Fatai 85), U. Cluj - Gaz Metan Mediaș 1-1 (Vl. Morar 3 / Llullaku 85-pen.), Dinamo București - FC Steaua SA București 1-3 (Elhamed 90+16 / N. Stanciu 76-pen, 79, Prepeliţă 90+23-pen.).

Astăzi sunt programate ultimele două partide ale etapei: Oţelul Galaţi - Petrolul Ploieşti (ora 18.30; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1) și CSMS Iaşi - Rapid București (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. ASA 65p, 2. FC Steaua SA 63p, 3. Petrolul 48p, 4. Astra 47p (golaveraj: 44-25), 5. CS U. Craiova 47p (34-30), 6. FC Botoşani 45p, 7. FC Viitorul 42p, 8. Dinamo 41p, 9. CSMS Iaşi 38p, 10. Pandurii 35p, 11. Concordia 34p, 12. FC Brașov 32p, 13. Gaz Metan 31p (25-33), 14. U. Cluj 31p (26-38), 15. Rapid 29p, 16. CFR 24p (37-25) - echipă penalizată cu 24 de puncte, 17. Ceahlăul 24p (21-47), 18. Oţelul 22p.