Viitorul a suferit pentru cele trei puncte

Duminică seară, în etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul a câştigat, în deplasare, cu scorul de 2-1 (Mladen 21, V. Ghiță 84 / Al. Tudorie 66), partida cu FC Voluntari, confruntarea disputată pe stadionul „Anghel Iordănescu” fiind una foarte importantă pentru jucătorii constănţeni, care vor să se menţină cât mai aproape de prima poziţie. Iar cele trei puncte obţinute pe final de formaţia constănţeană l-au mulţumit pe managerul tehnic Gheorghe Hagi, care a recunoscut că Voluntari a dominat în partea a doua a jocului, mai ales că echipa gazdă a avut în ultimele douăzeci de minute şi un om în plus, după eliminarea lui Tudor Băluţă.

„Sunt fericit. Normal. Când marchezi cu un om în minus, din fază fixă, într-un moment în care eram dominaţi total... Trei puncte importante, venisem după ele, aveam nevoie de ele să mergem în continuare pe linia noastră. Noi, din păcate, staff-ul nostru, începând cu mine, cred că am greşit. Nu am fost proaspeţi. Am făcut antrenamente dimineaţă şi acest lucru cred că s-a văzut. E o perioadă de sfârşit de an în care toate echipele stau bine din punct de vedere fizic. Ne-a ieşit. Sunt fericit. Nu ne-a intrat cu Chiajna, unde am avut o sumedenie de ocazii şi meritam să luăm cele trei puncte. Ghiţă, cred eu, unul dintre cei mai buni jucători la jocul de cap. Sare bine, are forţă în picioare, mai are de învăţat, ce înseamnă marcajul, ce înseamnă dublajul, dar cred că este un jucător talentat”, a declarat, la conferinţa de presă, Gică Hagi.