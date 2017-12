Viitorul, cu gândul la prima poziție

Etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal programează sâmbătă seară, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), la Iași, confruntarea dintre echipa locală CSMS și FC Viitorul. Dacă formația din Dealul Copoului a obținut un singur punct în ultimele cinci etape, echipa antrenată de Gheorghe Hagi, ocupanta locului secund din Liga 1, vrea să obțină încă un rezultat pozitiv. Un succes la Iași ar însemna, în cazul în care Astra nu va câștiga la Cluj-Napoca, trecerea Viitorului pe primul loc în clasament, dar jucătorii constănțeni sunt conștienți de faptul că întâlnirea de sâmbătă se anunță dificilă, echipa de pe litoral sperând într-un joc cât mai bun. „Încă din pregătiri ne-am mișcat bine. Am început campionatul cu patru egaluri, după care au venit și victoriile. Rezultatul este important, dar și mai important este jocul nostru”, a declarat mijlocașul Ioan Filip. „Vom întâlni o echipă puternică, atacă bine și, chiar dacă în ultimele etape nu au obținut victorii și nu au adunat puncte, să nu uităm că adversara de sâmbătă a început campionatul destul de bine. Noi avem o echipă bună și putem să ne batem cu orice adversar”, a spus Ianis Hagi, căpitanul Viitorului. Pentru antrenorul Gheorghe Hagi, meciul de la Iași este unul în care jucătorii Viitorului trebuie să înscrie dacă vor să nu piardă: „Vom întâlni o echipă de calitate, speculativă, care știe să joace la rezultat. O să avem un meci foarte greu. Mergem să ne batem pentru cele trei puncte. Trebuie să înscriem la Iași ca să avem o șansă”.

Formula probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, R. Marin - I. Hagi (cpt.), Fl. Tănase, Aganovic.

Programul celorlalte meciuri ale rundei - sâmbătă: CFR Cluj - Astra Giurgiu (ora 21.00); duminică: Petrolul Ploieşti - CS U. Craiova (ora 18.30), FC Botoşani - Dinamo București (ora 21.00); luni: FC Steaua București - Concordia Chiajna (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport. Vineri seară, după închiderea ediției, s-au disputat primele două partide ale etapei, FC Voluntari - ACS Poli Timișoara și Pandurii Tg. Jiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00).

Clasament: 1. Astra 20p (golaveraj: 20-15), 2. FC VIITORUL 19p (20-10), 3. ASA 17p (11-5), 4. Dinamo 17p (11-6), 5. FC Steaua 16p (9-6), 6. Pandurii 16p (12-11), 7. CFR* 12p (15-9), 8. Craiova 12p (10-9), 9. Poli 11p (6-12), 10. Iași 11p (6-13), 11. Concordia 9p (10-13), 12. Botoșani 7p (6-12), 13. Voluntari 4p (6-17), 14. Petrolul* 2p (7-11). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.