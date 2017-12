Vinuri de pe colinele Dobrogei care pot desăvârși masa de Crăciun

Vinul ar trebui să fie nelipsit de la orice masă, însă mai ales de la cea festivă de Crăciun. Și ce vin merge cel mai bine cu o friptură dacă nu chiar cel din zonă, de pe colinele însorite ale Dobrogei? Că Dobrogea are vinuri de 5 stele au vrut să o demonstreze și cei de la Crama Histria, care au lansat prima gamă de vinuri. Vorbim de gama Mirachi, inspirată de povestea aromânilor care trăiesc în localitatea constănțeană Cogealac, acolo unde se află plantația de struguri, dar și de cea a cetății Histria. ”De pe plantația noastră se vede cetatea Histria, un loc încărcat de istorie și o zonă unde 80% din populație are rădăcini aromâne. De aici ne-am inspirat în alegerea denumirii - Crama Histria, cât și în alegerea siglei. În siglă e reprezentată singura monedă bătută de către cetatea Histria de-a lungul istoriei ei”, a declarat administratorul Viticola SA Crama Histria, Paul Fulea. Așa că cei care iubesc această licoare au un motiv în plus de bucurie. Ei pot alege dintr-o gamă variată de vinuri pe cel pe care îl consideră potrivit pentru diverse ocazii. Fiecare din ele își spune istoria, de la bobul de strugure îmbătat de soare și mângâiat de briza mării ce scaldă malurile cetății Histria și până la licoarea magică și parfumată din pahar. ”Gama Mirachi conține un vin alb Sauvignon Blanc, din struguri culeși de pe o viță de vie ce are 10 ani, un Cabernet Sauvignon Rose tot de 10 ani, un Merlot obținut de pe o plantație veche de 40 de ani și va mai conține un Cabernet Sauvignon roșu de pe o plantație veche de 10 ani”, a precizat Fulea. „Mirachi“ înseamnă iubire, dor, jale, un sentiment des întâlnit în poeziile și cântecele aromânilor. ”Această gamă atent selecționată reprezintă o mulțumire și o recunoștință adusă poporului aromân, încercat de istorie, alături de care am conviețuit în liniște, pace și armonie”, potrivit administratorului Viticola SA. Dacă vreți să cumpărați un cadou special atât pentru Crăciun, cât și pentru alte ocazii, o puteți face în cafeneaua ”True Story” din magazinul Tomis, etajul 3, sau puteți comanda o sticlă de vin online, la adresa www.cramahistria.ro.