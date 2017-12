Violată de trei indivizi sub privirile fiului de şapte ani

Trei tineri din comuna Cobadin s-au cinstit împreună, miercuri seara, la una din cîrciumile din localitate. După ce şi-au băut şi minţile, cei trei au pornit-o cu căruţa, prin localitate, la "vînătoare" de femei. Costel Drăgan, de 34 ani, Gabriel Dascălu, de 24 ani, şi Cosmin Gheorghe, de 20 de ani, din comună, şi-au adus aminte că o cunosc pe Mariana Cristea, de 44 ani şi, în jurul orei 21.00, s-au oprit la poarta femeii, unde au dat de concubinul acesteia. Drăgan, Dascălu şi Gheorghe nu s-au pierdut cu firea, fiind hotărîţi să îşi ducă planul la bun sfîrşit. Ei i-au spus concubinului că proprietarul unui teren agricol din zonă caută oameni care să muncească la recoltatul fasolei, subliniind că, dacă vrea să cîştige nişte bani, trebuie să meargă cu ei pînă în centrul comunei, unde îl va întîlni pe respectivul patron. Concubinul Marianei Cristea, încîntat că are ocazia să îşi găsească ceva de muncă, a acceptat invitaţia şi a urcat în căruţa celor trei indivizi. Ajunşi în centrul Cobadinului, tinerii i-au spus acestuia să-l aştepte pe proprietarul terenului agricol, care urmează să apară în cîteva minute. Scăpaţi de bărbatul "problemă", Drăgan, Dascălu şi Gheorghe s-au întors la poarta femeii spunîndu-i acesteia că trebuie să meargă şi ea după bărbatul ei, deoarece s-ar putea să îi găsească şi ei ceva de muncă. "Cum ne descurcăm foarte greu cu banii, am acceptat. L-am luat cu mine şi pe copilul meu, în vîrstă de şapte ani, deoarece se întunecase şi nu am vrut să îl las singur în casă", a declarat Mariana Cristea. Femeia şi băieţelul s-au suit în căruţa celor trei indivizi însă, în loc să ajungă în centrul comunei, s-au trezit pe cîmp. Mariana Cristea spune că tinerii au început să o bată şi să o ameninţe, apoi, fără să ţină cont de prezenţa copilului, Gabriel Dacălu şi Cosmin Gheorghe au încercat să o forţeze pe aceasta să întreţină relaţii sexuale cu ei. Ca să se apere, femeia i-a muşcat pe cei doi în zona organelor genitale. Dascălu şi Gheorghe s-au speriat de reacţia violentă a femeii şi au rupt-o la fugă. Costel Drăgan, mai "experimentat" din acest punct de vedere, fiind condamnat pentru un alt viol şi o tîlhărie, nu s-a lăsat pînă nu şi-a dus planul la final. Agresorul a bătut-o din nou pe femeie, după care a violat-o, fără să fie impresionat de lacrimile şi de privirea îngrozită a băieţelului de şapte ani care asista la odioasa întîmplare. După ce violul s-a consumat, Costel Drăgan şi-a abandonat victima şi pe copilul acesteia în cîmp şi s-a îndreptat liniştit către casă. Mariana Cristea nu a stat mult pe gînduri şi a mers direct la Postul de Poliţie Cobadin, unde a povestit întreaga întîmplare. Oamenii legii i-au reţinut a doua zi pe cei trei agresori şi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia cu propunere de arestare preventivă pentru viol şi perversiuni sexuale.