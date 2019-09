Viorica Dăncilă a intrat în cursa pentru Cotroceni

Viorica Dăncilă şi-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Liderul PSD a anunţat că a strâns aproape 1.500.000 de semnături. Dăncilă a ajuns la BEC joi, la ora 12:00, și a fost primită în aplauzele susţinătorilor, dar şi în strigătele câtorva protestatari. „Vreau să le mulţumesc celor 1.436.836 de cetăţeni care au semnat pentru candidatura mea pentru alegerile prezidenţiale. Am convingerea că românii îşi doresc un altfel de preşedinte - care să iubească România şi să îi iubească pe români. Am convingerea că avem nevoie de echilibru. Avem nevoie de un preşedinte activ, care să fie de fiecare dată în mijlocul oamenilor, care să respecte instituţiile şi care să aibă o relaţie interinstituţională corectă cu Guvernul şi Parlamentul. Avem nevoie de un preşedinte care să susţină un pact pentru bunăstarea românilor, astfel încât niciunui pensionar să nu îi mai fie teamă că pensia îi va fi tăiată şi niciunei mame să nu îi fie teamă că salariul îi va fi tăiat”, a declarat Dăncilă, la ieşirea din BEC.

DĂNCILĂ AR FI PRIMUL ŞEF DE STAT CARE A DEŢINUT FUNCŢIA DE PREMIER

Liderul PSD a afirmat că dacă va ajunge preşedintele României, ar avea în vedere şi activitatea guvernamentală, deoarece ar fi primul şef de stat care a deţinut şi funcţia de premier. „Nu e important că mă jignesc, pentru mine este important ce se întâmplă cu femeile din această ţară, cu copiii, bunicii şi părinţii noştri. Îmi iubesc ţara şi o reprezint cu demnitate de fiecare dată. Sunt un om care mereu spune că e nevoie de consens. Am demonstrat că pot conduce un guvern care are a doua cea mai mare creştere economică din Europa, am demonstrat că pot conduce Preşedinţia Consiliului UE. Sunt premier, întotdeauna voi avea în vedere şi activitatea guvernamentală, indiferent de culoarea politică a guvernului. Aş fi primul preşedinte care a deţinut şi funcţia de premier”, a răspuns Dăncilă, întrebată care este diferenţa dintre ea şi ceilalţi candidaţi la prezidenţiale.