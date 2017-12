Voltaj are emoții pentru finala de sâmbătă

Trupa Voltaj, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala care va avea loc sâmbătă, după ce a trecut, marţi seară, de prima semifinală, care s-a desfăşurat pe scena Wiener Stadhalle, din capitala Austriei. Calificată în urma selecţiei naţionale din 8 martie, trupa Voltaj a urcat pe scena Eurovision Song Contest 2015 marţi seară, în prima semifinală a competiţiei, pe poziţia a 15-a. Formația a interpretat piesa „De la capăt / All Over Again”, care trage un semnal de alarmă asupra situaţiei tuturor copiilor lăsaţi în urmă de părinţii plecaţi la muncă în străinătate. „Intru în semifinală cu gândul la românii din străinătate şi la copiii pe care mulţi dintre ei sunt nevoiţi să îi lase acasă. Este un preţ uriaş pe care îl plătesc pentru visul unui trai mai bun”, spunea Călin Goia, înainte de prima semifinală. Artistul și întreg staff-ul României au acum emoții intense pentru finala de sâmbătă a concursului. „Ne simţim bine chiar dacă avem emoții. Cred că emoţiile au fost mari în seara cu repetiţiile în faţa juriului. Semifinala a fost o seară mai relaxată, pentru că ştiam că avem toţi românii de partea noastră. Reacţia publicului a fost senzaţională, publicul a fost cald. Eu am fost impresionat când, după primele două versuri, au început să ţipe şi a fost o surpriză foarte mare”, a declarat Goia după prima semifinală.

Alături de artiştii români, în prima semifinală au participat Grecia, Macedonia, Estonia, Olanda, Republica Moldova, Finlanda, Belgia, Armenia, Serbia, Danemarca, Belarus, Rusia, Albania, Georgia şi Ungaria. Anul acesta, Republica Moldova, reprezentată de cântăreţul ucrainean Eduard Romanyuta, nu a ajuns în finala Eurovision.

În cea de-a doua semifinală, care va avea loc astăzi, ordinea de intrare în concurs este următoarea: Lituania, Irlanda, San Marino, Muntenegru, Malta, Norvegia, Portugalia, Cehia, Israel, Letonia, Azerbaidjan, Islanda, Suedia, Elveția, Cipru, Slovenia şi Polonia. Cea de-a 60-a ediţie a concursului Eurovision are loc la Viena, în Austria, după ce artistul travestit Conchita Wurst a câştigat ediţia din 2014 a competiţiei, cu piesa „Rise Like a Phoenix”. Paula Seling şi Ovi au reprezentat România la Eurovision 2014, cu piesa „Miracle”, ocupând locul al 12-lea în finala care a avut loc la Copenhaga, Danemarca.