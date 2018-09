Vremea va fi frumoasă în ultimul weekend de vacanţă

Vreme frumoasă de toamnă în următoarele zile, temperaturile apropiindu-se pe alocuri chiar de 30 de grade Celsius.

SÂMBĂTĂ, vremea va fi uşor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării; excepţie vor face regiunile nord-estice, unde valorile termice se vor situa sub cele climatologic caracteristice datei. La deal şi la munte înnorările vor fi accentuate, iar local şi temporar va ploua, mai însemnat cantitativ în zona Carpaţilor Orientali. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări, averse şi posibil descărcări electrice doar izolat. Vântul va avea uşoare intensificări pe crestele Carpaţilor Meridionali şi pe litoral şi va sufla slab până la moderat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 20 de grade in nordul Moldovei şi 31 de grade in Lunca Dunării. Dimineaţa pe suprafeţe mici se va forma ceaţă.