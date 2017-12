Weekend răcoros. De luni revin căldurile

Vremea călduroasă revine în Dobrogea, anunță meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Dacă vineri, 12 august, timpul a fost mohorât, aducând mai degrabă a toamnă, iată că începând de săptămâna viitoare vom avea din nou de înfruntat canicula. Până atunci însă, va fi ceva mai răcoare.

Sâmbătă, 13 august, maxima nu va depăși 25 de grade C în Dobrogea, iar cerul va fi variabil, atât cu soare, cât și cu nori.

Duminică, 14 august, va fi soare din plin. Maximele se vor încadra între 24 și 28 de grade C, iar minimele între 14 și 20 de grade C. Luni, 15 august, de Sfânta Maria, maxima zilei va ajunge la 31 de grade C.