Weekend... vulcanic la Mamaia

Apropierea de mijlocul verii face ca acest weekend să fie unul extrem de animat în ceea ce priveşte evenimentele de divertisment prin cluburile din Mamaia, cât şi pe plajă. Petrecăreţii de la malul mării şi participanţii la Carnavalul din această sâmbătă vor avea numeroase variante de a continua distracţia din staţiune până în zori.

CLUBURI Crema Summer Club va găzdui, sâmbătă noapte, evenimentul „Gold Fashion Week”, cu o prezentare de modă Bonsay, iar în clubul Guestlist va face show solista Ellie White, ajutată de la pupitru de Snatt & Vix. Clubul Bellagio organizează, tot sâmbătă, după miezul nopţii, petrecerea „Sin Saturday”, în care animatoarele vor încinge imaginaţia petrecăreţilor, iar în Princess Summer Club va fi o atmosferă spumoasă, la propriu, în cadrul petrecerii „Fiesta de la Espuma”.

Clubul Fratelli îl are ca invitat special pe DJ-ul francez Sylvain Armand, iar în clubul Ego va face show, în premieră în România, artista spaniolă de muzică electronică din Ibiza, Lorena de Tena. Tot un DJ de talie internaţională, americanul DJ Infamous, va mixa în clubul Le Gaga by Bamboo din nordul staţiunii Mamaia, acesta fiind cunoscut drept DJ-ul oficial al rapperului Ludacris. De asemenea, clubul Luv Lounge a pregătit o petrecere intitulată „Time to Drink Champagne and Dance on the Table”.

PLAJE Numeroase alte petreceri au loc şi pe plajele special amenajate din staţiune sau în beach bar-uri. La Porto Kalla Beach Club are loc, sâmbătă seară, un party animat de DJ Adriano şi MC Excite, iar la Oha Beach este programat evenimentul „Vamos a la Playa”, în cadrul căruia vor mixa Minus, High Jet şi Fresh the Funkster. Tot sâmbătă noapte, la Babylonia Beach vor mixa Zvan, Alex Kravitz şi Primărie.