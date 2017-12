Ziua internațională a femeii: Femeia într-o lume în schimbare

Marcarea Zilei internaționale a femeii este o oportunitate pentru a sărbători actele de curaj și determinare întreprinse de femei obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria propriilor țări și comunității. Tema aleasă pentru 2017 este: "Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030", informează site-ul http://www.un.org. Ideea acestei teme este de a lua în considerare modul în care să accelereze Agenda 2030, un impuls pentru punerea efectivă în aplicare a noilor obiective de dezvoltare durabilă, între care, în mod special: "Obținerea egalității genurilor și abilitarea tuturor femeilor și fetelor" și "Asigurarea educației incluzive și de calitate, și promovarea învățării pe tot parcursul vieții". Totodată, tema se va concentra pe noi angajamente în cadrul inițiativei ONU "UN Women's Step It Up", precum și asupra altor angajamente existente privind egalitatea între femei și bărbați, emanciparea femeilor și a drepturilor omului în cazul femeilor. „Lumea muncii se schimbă, cu implicații semnificative pentru femei. Pe de o parte, avem globalizarea, revoluția tehnologică și digitală și oportunitățile pe care le aduc, iar pe de altă parte, creșterea muncii informale, a mijloacelor de trai și a veniturilor instabile, noile politici fiscale și comerciale și impactul asupra mediului, iar toate acestea trebuie să fie abordată în contextul emancipării economice a femeilor“, arată ONU.

Ziua internațională a femeii este celebrată în multe țări din întreaga lume. Prima Zi națională a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. În anul 1910, Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913.

Citește și:

Nu ai bani să-i cumperi cadou iubitei de 8 Martie? Du-o la Delfinariu! E gratis!

Ai uitat să iei cadouri de Ziua Femeii? Mergi la Expotricotex!

Șase din zece români sărbătoresc Ziua Femeii