Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA, marcată pe 1 decembrie

Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA ("World AIDS Day"), se marchează anual, la 1 decembrie, fiind o oportunitate pentru populația de pe tot globul de a fi solidară în lupta sa împotriva sindromului HIV, de a oferi un suport persoanelor care suferă de această boală și de a-i comemora pe oamenii care au murit din această cauză, potrivit site-ului worldaidsday.ro.

În 2016, Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA se desfășoară sub sloganul "HIV Stigma: Not Retro, Just Wrong", dorindu-se să se transmită mesajul că menținerea stigmatului asupra persoanelor care suferă de acest sindrom este de domeniul trecutului. Se vrea de asemenea să se atragă atenția asupra faptului că sindromul HIV/SIDA nu mai este echivalent cu o sentință la moarte și că atitudinea negativă a oamenilor face ca persoanele vizate de acest sindrom să ducă o viață destul de grea.

Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA a fost inaugurată în 1988, în cadrul Conferinței mondiale privind SIDA de la Londra. Ziua se marchează pe de o parte, pentru a sensibiliza și a-i comemora pe cei care au murit din cauza acestor boli, pe de altă parte, pentru a sărbători reușita referitoare la accesul crescut la tratament și servicii de prevenție.

Totodată, se are în vedere conștientizarea efectelor devastatoare ale SIDA și susținerea măsurilor de combatere a acesteia. În fiecare an, se desfășoară campanii pentru a atrage atenția asupra riscurilor de transmitere a virusului HIV și asupra posibilităților actuale de prevenție și tratament. Tema zilei este aleasă de Comisia campaniei mondiale de luptă împotriva SIDA, după consultări cu societatea civilă și organizații și agenții guvernamentale implicate în prevenirea și tratarea HIV/SIDA.

Statisticile arată că 15 milioane de persoane au în prezent acces la tratament contra sindromului și că noile infecții legate de acest virus s-au redus cu 35% începând cu 2000, în timp ce numărul deceselor cauzate de SIDA s-au diminuat cu 42% din 2004.

Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) este un virus care afectează celulele albe (limfocite CD4) ale sângelui care protejează împotriva infecțiilor. Celulele infectate devin astfel producătoare ale virusului și după o perioadă mor. Virusurile nou produse circulă în sânge, căutând noi celule pe care să le infecteze, numărul de celule albe din organism scăzând treptat și împreună cu acestea și imunitatea. După o perioadă, organismul pierde capacitatea de rezistență chiar și în fața celor mai comune boli, scrie site-ul Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, unopa.ro.

SIDA (Sindromul Imunodeficienței Dobândite) apare atunci când numărul de limfocite CD4 scade, imunitatea este grav afectată, organismul nu se mai poate apăra împotriva altor virusuri și bacterii, astfel încât infecția cu HIV se agravează. SIDA poate să apară chiar la mai mult de zece ani de la infectarea cu virusul HIV. De asemenea, supraviețuirea după instalarea sindromului poate fi de mai mulți ani, dacă tratamentul este adecvat.

În prezent, nu există un antidot împotriva HIV și a SIDA, dar există tratamente care îmbunătățesc calitatea vieții și prelungesc speranța de viață a persoanelor seropozitive. Tratamentul destinat pacienților infectați cu HIV constă în antiretrovirale (ARV), denumirea venind de la tipologia virusului HIV-ul, care este un retrovirus. Experiența de peste 30 de ani în gestionarea bolii mai arată că singura modalitate eficientă de eradicare a HIV/SIDA o constituie prevenirea, pentru care este importantă cunoașterea riscurilor unor relații sexuale libertine și a utilizării injecțiilor cu ace nesterilizate.

În iunie 1981, cercetătorii din Statele Unite au raportat primul pacient cu SIDA, iar în câțiva ani, epidemia s-a răspândit în toată lumea. Statisticile OMS arată că circa 36,9 milioane de persoane din întreaga lume sunt infectate cu necruțătorul virus. Numărul deceselor provocate de HIV/SIDA în 2014 a fost de 1,2 milioane de persoane. În același timp, numărul de persoane aflate sub tratament cu antiretrovirale este, la nivel mondial, de 15,8 milioane de persoane.

Potrivit statisticilor Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș", în România, se înregistrau, la 30 septembrie 2015, 20.968 de cazuri de cazuri de HIV/SIDA, iar din 1985 până în 2015 s-au înregistrat 6.770 de decese.