10 sportivi constănțeni vor participa la Campionatul European de Kung-Fu

În perioada 25-27 noiembrie 2016, capitala Bulgariei va găzdui Campionatul European de Kung-Fu, la care disciplinele din concurs vor fi „Light-Fighting Sanda”, „Sanda” şi „Total-Contact Fighting”. La această competiție, România va fi prezentă cu 10 sportivi legitimați la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact (preşedinte Dorel Bulearcă). Delegația României la Sofia va cuprinde, în total, 10 sportivi, 2 antrenori şi 5 arbitri.

Cei 10 sportivi, cu toții constănțeni, sunt următorii:

Marius Sandu (Axiopolis Sport Cernavodă, antrenor Mircea Stoian) - categoria de vârstă seniori (18-34 ani);

Ciprian Ostache (Sakura Constanța, antrenor Valeriu Ariton) - categoria de vârstă seniori (18-34 ani);

Elena Pavel (CS Comunal Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurenţiu Palangă) - categoria de vârstă seniori (18-34 ani);

Denis Derviş (Tai-chi-do-ryu Constanța, antrenor Marcel Ilaşcu) - categoria de vârstă juniori (16-17 ani)

Ștefan Ilaşcu ((Tai-chi-do-ryu Constanța, antrenor Marcel Ilaşcu) - categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani)

Robert Sandu (CS Marea Neagră Constanța, antrenor Florin Iordănoaia) - categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani);

Eduard Olteanu (CS Comunal Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurenţiu Palangă) - categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani);

Andreea Mocanu (CS Comunal Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurenţiu Palangă) - categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani);

Vlad Bocai (CS Marea Neagră Constanța, antrenor Florin Iordănoaia) - categoria de vârstă copii II (10-11 ani);

Valentina Panait (Axiopolis Sport Cernavodă, antrenor Mircea Stoian) - categoria de vârstă copii III (8-9 ani).

Antrenor coordonator de lot este Florin Iordănoaia, iar antrenori de lot sunt Mircea Stoian şi Marcel Ilaşcu. Cei cinci arbitri români sunt Florin Iordănoaia (Arbitru Mondial A), Mihai Cîju (Arbitru European B), Gheorghe Istrate (Arbitru European C), Ciprian Ştirban (Arbitru European C) și Cristian Panait (Arbitru Naţional C). „Sperăm ca sportivii noştri să aibă o comportare foarte bună şi să ne întoarcem cu multe medalii, având în vedere că unii sportivi vor participa la 2-3 probe diferite. Majoritatea sportivilor sunt într-o formă foarte bună, aceştia au participat la concursuri în această toamnă şi au avut rezultate foarte bune”, a declarat Florin Iordănoaia (6 Duan Kung-Fu), care este și preşedinte la Asociaţia Română de Kung-Fu.