22 iulie - Ziua Mondială a Creierului!

Pe 22 iulie se sărbătorește Ziua Mondială a Creierului, astfel că Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN România) a organizat workshop-ul “CREIERUL - Știință, comunicare și afaceri sociale”, sub egida Federației Europene a Asociațiilor de Neurologie (EFNA), punctează http://www.scoalapacientilor.ro. Ziua Mondială a Creierului din 2017 este dedicată prevenirii și tratamentului accidentului vascular cerebral. „Accidentul vascular cerebral este o afecțiune a creierului: Preveniți-l și tratați-l!” este motto-ul campaniei din acest an. Federația Mondială a Neurologiei (WFN) și Organizația Mondială AVC (WSO) au luat măsuri și cresc gradul de conștientizare în ceea ce privește prevenirea și tratamentul accidentului vascular cerebral. La nivel mondial, una din șase persoane va suferi un AVC la un moment dat în timpul vieții. Evenimentul, dedicat liderilor asociațiilor de pacienți din domeniul neurologiei (AVC, scleroză multiplă, Parkinson, Alzheimer, Huntington, epilepsie, distonie, miastenia gravis, distrofie etc.), s-a axat pe înțelegerea felului în care creierul este afectat în diferitele boli neurologice și stadiul actual al cercetării, mai arată sursa citată.