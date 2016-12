23 de transplanturi de celule stem

Specialiștii Clinicii de Hematologie și Transplant a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș au anunțat miercuri, 27 aprilie, efectuarea a două transplanturi alogene de celule stem hematopoietice, la doi bărbați de 23, respectiv 34 de ani, astfel că numărul transplanturilor se ridică la 23 în acest an. Șeful Compartimentului de Transplant Medular din cadrul Clinicii de Hematologie și Transplant a SCJU Târgu Mureș, dr. Benedek Lazar Erzsebet, a declarat, într-o conferință de presă, că cei doi tineri erau diagnosticați cu leucemie acută și se aflau pe lista de așteptare. Potrivit doctorului, la tânărul de 23 de ani transplantul s-a realizat cu celule stem provenite din registrul nemțesc de celule, în timp ce la bolnavul de 34 de ani celulele au provenit de la sora acestuia. Ea a spus că bolnavii sunt stabili, însă acum urmează perioada cea mai dificilă, întrucât măduva veche nu mai există, iar cea nouă încă nu funcționează. Medicul a arătat că, deși s-a ajuns la al 23-lea transplant din acest an, clinica se confruntă atât cu deficit de personal medical, cât și cu lipsa dotărilor, și că, în condițiile în care aici ar fi nevoie de 40 de persoane, instituția funcționează cu doar 10 oameni. Șeful Clinicii de Hematologie și Transplant a SCJU Târgu Mureș, prof. dr. Benedek Istvan, citat de Agerpres, a arătat că în ultimii 15 ani aici s-au efectuat peste 400 de transplanturi, România situându-se cu mult sub media europeană. Potrivit dr. Benedek Istvan, la 10 milioane de locuitori media europeană este între 200 și 400 de transplanturi pe an, însă în România se fac între 150 și 170 de transplanturi pe an.