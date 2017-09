A murit Zoe Petre, istoric de renume și fost consilier prezidențial

12:58:52 / 01 Septembrie 2017

poate voi

Romania nu poate fi in doliu pentru ca doamna nu a facut nimic pentru tara, poate a fost buna in meseria ei dar ca politician alaturi de conventia lui constantinescu a distrus tot inclusiv increderea romanilor ca se mai poate face ceva in tara asta si a generat revenirea la putere a gastii lui nastse despre care nu are rost sa vobim. Omeneste putem sa spunem sa-i fie tarana usoara!