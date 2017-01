Acces gratuit la Delfinariu. Vezi de ce!

17:53:26 / 25 Iulie 2016

mda

bravo pentru noua cladire pentru delfini. mai vrem sa vedem acolo si foci, pinguini ... Cat despre acvarium astept demisia nataraului care a luat decizia sa scoata pisicile de mare si sturionii din acvariul mare si sa il populeze cu banalii pesti pe care ii vedem in orice acvariu din tara sau in acvariile baronilor cu bani din tara. Acvariul ala era motivul pentru care veneau multi acolo. Uite tati asa pesti sunt in MAREA NEAGRA. OAUU CE MARI SUNT ! Acum auzim , uite tati ppeste din ala avem si noi, din ala are si nenea icsulescu, din aia are si la noi la acvariu in oras, din ala are si primarul la birou ... DEMISIA ! A FOST UN SOC SA VAD MODIFCARILE DE LA ACVARIU. NU ERA DE AJUNS CA E TRISTA PRIVELISTEA CAZINOULUI ACUM ARATA CA NAIBA SI ACVARIUL.