Anastacia a ajuns în România

Cîntăreaţa americană Anastacia, care, astăzi, va concerta la Sala Polivalentă din capitală, a ajuns în Bucureşti ieri, la ora 16.00, pe aeroportul Otopeni, cu o cursă de linie de la Londra. Anastacia este cazată la hotelul Marriott din capitală şi va pleca din România mîine.

Potrivit organizatorilor show-ului de la Bucureşti, Anastacia a cerut ca în culisele concertului pe care-l va susţine la Sala Polivalentă să îi fie puse la dispoziţie preparate vegetariene, fructe proaspete, iaurturi şi lapte dietetice, dar şi produse de patiserie şi carne. De asemenea, artista a cerut şi multe dulciuri, printre care şi budincă de ciocolată. În materie de băuturi, Anastacia şi staff-ul său au cerut sucuri, apă plată şi minerală, energizante, bere şi vin. Pentru cabina sa, Anastacia a cerut în mod special lumînări cu aromă de vanilie, miere Manuka, iaurt de căpşuni şi iaurt grecesc fără grăsimi.

Spectacolul de la Bucureşti va cuprinde efecte şi decoruri speciale, ecrane gigant, momente surpriză. Biletele pentru concert, cu preţuri cuprinse între 100 şi 400 de lei, s-au pus în vînzare în reţeaua Diverta, Magazinul Muzica, Sala Palatului şi online, pe bilete.ro, blt.ro, ticketpoint.ro.

Starul pop-rock Anastacia, cunoscută pentru piese precum „I\'m Outta Love\", „Paid My Dues\" şi „Sick and Tired\", a inclus România în turneul său european de promovare a celui mai recent album, „Heavy Rotation\", care mai include show-uri la Moscova, Madrid, Valencia, Taormina, Londra, Amsterdam etc.

Anastacia Lyn Newkirk s-a născut în Chicago, în septembrie 1968, dar s-a mutat la New York în adolescenţă, împreună cu mama, sora şi fratele său, imediat după divorţul părinţilor. Fiind diagnosticată cu boala Crohn, Anastacia nu a renunţat la visul său de a deveni dansatoare, avînd apariţii frecvente în emisiunea Club MTV şi dansînd în videoclipurile Salt-n-Pepa. Prezentîndu-şi vocea guturală, inconfundabilă, în cadrul MTV Talent Show, în 1999, ea a semnat un contract cu casa de discuri Epic, un an mai tîrziu debutînd cu albumul „Not That Kind\". Primul extras pe single, „I’m Outta Love\", o propulsează pe Anastacia în rîndul starurilor în Europa, Asia şi Australia, următorul său album, „Freak of Nature\", livrînd acelaşi mix de beat-uri dance şi pop extraordinare.

În 2003, totul se schimbă pentru artistă. Descoperirea unui nodul la sîn i-a dat viaţa peste cap, fiind diagnosticată cu cancer. Povestea a apărut imediat în presă, chiar înainte ca artista să aibă timp să-şi anunţe prietenii. Din fericire, Anastacia a răspuns bine la chimioterapie, astfel încît, în iunie 2003, artista a aflat că a cîştigat lupta împotriva cancerului. Avînd această experienţă, Anastacia a continuat să susţină campanii sociale în care să explice beneficiile evidente pe care le poate avea o diagnosticare timpurie a cancerului şi a strîns sume considerabile de bani pentru a susţine lupta împotriva acestei maladii. În 2004, ea a lansat un nou album, „Anastacia\", pe care a abordat un sound rock, urmat, în 2008, de „Heavy Rotation\".