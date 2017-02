Angajații unei fabrici, trimiși cu forța la protestele împotriva Guvernului?

Mass media prahoveană a dat publicității o informație halucinantă parvenită de la un grup de angajați ai fabricii Yazaki din Ploiești. Angajații respectivi au semnalat că sunt obligați de șefi să iasă în stradă să protesteze, sub amenințarea că, dacă nu se prezintă la manifestările împotriva Guvernului li se va tăia din salarii. Conform celor care acuză conducerea Yazaki, cei care stau in spatele acestui plan diabolic sunt chiar directorii și managerii fabricii, deranjați de măsurile propuse de Guvernul Grindeanu.

Mai exact, din cauza noilor modificări fiscale, patronii sunt obligați să achite mai mulți bani la bugetul statului, motiv pentru care și-au trimis angajații să protesteze pentru dărâmarea Guvernului.

În mesajul trimis ph-online, muncitorii de la Yazaki au explicat ce abuzuri sunt nevoiți să suporte dacă nu se conformează ordinelor: "După cum știti, suntem tratați ca sclavii și muncim ore suplimentare fără să avem liberele legale, fără să primim bonificațiile care ni se cuvin, pe motive inventate. Ba că am întârziat la muncă, ba că nu ne-am atins norma... Gândiți-vă că acum e mult mai rău. Suntem amenințați că dacă nu iesim să strigăm împotriva lui Dragnea și împotriva Guvernului vom fi penalizați și mai rău și unii dintre noi vor fi dați afară. Șefii sunt nemulțumiți că trebuie să plătească taxe mai mari la stat și se gândesc să reducă din personal ca să își protejeze ei profiturile. Vă spun că nu numai la noi se întâmplă asta. Am prieteni care lucreaza în firme mari care mi-au spus că și la ei se fac presiuni. Chiar așa, am ajuns bătaia de joc a unora care și-au umplut buzunarele de bani și acum nu vor să contribuie la buget? Noi la Yazaki ne pregătim de grevă și conducerea a aflat acest lucru și probabil încearcă să ne potolească prin amenințări de genul acesta. Va ieși urât, vom ieși în strada și vom spune tot ce știm. Vă rugăm să ne ajutați să ne facem auziți", este mesajul semnat de un grup de angajați ai fabricii din Ploiești.