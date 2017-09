Ani grei de închisoare pentru fostul patron al „Restaurantului Morții”!

Magistrații Judecătoriei Constanţa au luat o decizie finală în dosarul „Beirut”, în care s-au cercetat împrejurările în care a izbucnit incendiul în care a fost distrus Restaurantul Beirut și în care au murit trei tinere: Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tucă şi Nicoleta Vasiliţeanu. În acest dosar, fostul patron al restaurantului, George Karam, a fost condamnat la zece ani de detenţie. El a fost găsit vinovat pentru două infracţiuni de distrugere din culpă (dintre care una în formă agravată), nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă și cerinţelor esenţiale în domeniul construcțiilor. De asemenea, lui Karam i se mai impută infracţiunile de complicitate la abuz în serviciu, construire fără autorizaţie, primire în muncă a unor persoane fără încheierea contractelor de muncă, precum şi de 40 de infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Karam este obligat să plătească despăgubiri în valoare de 2,5 milioane de euro.

CINE A MAI FOST CONDAMNAT PE LÂNGĂ FOSTUL PATRON

Alături de fostul patron al Restaurantului Beirut, au mai fost condamnate la închisoare alte șapte persoane și o societate comercială este obligată să plătească o amendă penală de sute de lei. Astfel, omul de afaceri Constantin Pavel a primit o pedeapsă de opt ani şi şapte luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de distrugere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, realizarea construcţiilor cu nerespectarea cerinţelor esenţiale a existenţei acestora și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Instalatorul Dumitru Jurcă a primit o pedeapsă de şapte ani şi o lună de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de distrugere din culpă, abuz în serviciu, fals intelectual în formă continuată, uz de fals şi neluarea măsurilor legale de securitatea şi sănătate în muncă. Florin Iordache a fost obligat la plata unei amezi penale de 7.200 de lei, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Sultana Nirlu şi pe Gheorghe Nirlu au primit o pedeapsă de câte trei luni de închisoare cu suspendare pentru comiterea aceleiași infracțiuni. De asemenea, instanţa a le-a condamnat pe Mihaela Zdru, la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare şi pe Florentina Coroianu, la un an şi o lună de închisoare cu suspendare, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Nu în ultimul rând, SC Tinel Cristi SRL a fost obligată de instanţă la plata unei amezi penale de 740.000 de lei şi suspendarea activităţii de construcţii pentru un an. Decizia instanţei nu e definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Amintim că, în 5 aprilie 2014, Restaurantul „Beirut” din Constanța a fost mistuit de un incendiu devastator, soldat cu moartea a trei tinere: Ioana Nicoleta Cengher (22 de ani), Mihaela Tucă (23 de ani) şi Nicoleta Vasiliţeanu (23 de ani). Ulterior, anchetatorii au constatat că incediul a pornit din cauza unor improvizații la coșul de fum din bucătăria restaurantului.