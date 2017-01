Aplicația mobilă MyShake, o avertizare timpurie în caz de seism

Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California a dezvoltat o aplicație mobilă care folosește accelerometrul telefonului pentru detectarea unui posibil seism, iar telefoanele mobile pe care este descărcată aplicația vor putea funcționa asemenea unei rețele de avertizare timpurie în caz de cutremur, potrivit Agerpres.

Seismografele au costuri ridicate de achiziție și necesită personal specializat pentru administrare, însă aproape fiecare deține un smartphone și poate descărca gratuit alocația MyShake din platforma GooglePlay. Cercetătorii au dezvoltat un algoritm prin care aplicația MyShake folosește accelerometrul telefonului mobil pentru a detecta acele vibrații care indică un cutremur și pentru a transmite datele recepționate, precum și locația telefonului către un server central, iar dacă serverul primește același tip de date de la cel puțin 60% dintre utilizatorii aplicației din zona geografică respectivă, atunci este activată alarma de cutremur. Aplicația poate recepta un cutremur cu o magnitudine de minimum 5, pe o zonă cu raza de 10 km față de epicentrul seismului. Cutremurele mai puternice pot fi detectate de la distanțe mai mari. Aplicația ar putea fi ulterior integrată sistemelor de avertizare timpurie care folosesc seismografe sau poate fi folosită singular în regiuni care nu au infrastructura seismică de avertizare. În cazul unui cutremur, cu un sistem bun de avertizare timpurie, chiar și un minut înaintea producerii undelor seismice le-ar putea oferi oamenilor posibilitatea să se adăpostească sau să fie redusă viteza trenurilor.

”MyShake nu poate înlocui rețelele seismice tradiționale, precum cele ale US Geological Survey, UC Berkeley, University of Washington sau Caltech, dar credem că poate oferi o avertizare timpurie de cutremur mai rapidă și mai precisă în zonele care au deja o rețea seismică tradițională și poate furniza avertizări timpurii pentru salvarea de vieți omenești în țări care nu au o rețea seismică”, conform lui Richard Allen, coordonatorul proiectului de realizare a aplicației, director la Berkeley Seismological Laboratory și profesor coordonator al Department of Earth and Planetary Sciences din cadrul UC Berkeley. Laboratorul seismic de la Berkeley administrează o vastă rețea de senzori seismici îngropați în diferite locații din California de Nord.

În prezent, cercetătorii lucrează pentru dezvoltarea versiunii aplicației și pentru iPhone. Studiul cercetătorilor de la Berkeley care explică algoritmul pe care aplicația îl folosește pentru a furniza date precise privind producerea unui cutremur, eliminând celelalte tipuri de vibrații sau zgomote puternice asemănătoare, este publicat în numărul din 12 februarie al revistei specializate ”Sciences Advances”, mai precizează Agerpres.